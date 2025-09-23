Předvolební debata: Společnost a výzvy

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. V úterý 23. září přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem na téma společnost a výzvy Martin Baxa (SPOLU), Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Jan Lacina (STAN), Karla Maříková (SPD), Patrik Nacher (ANO), Roman Roun (Stačilo!), Gabriela Sedláčková (Motoristé) a Antonín Staněk (Přísaha).
ŽivěPředvolební debata: Společnost a výzvy
Martin Baxa z ODS je lídrem kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji. Od roku 2017 je poslancem a v tomto volebním období také ministrem kultury. Je zastupitelem jak krajského, tak plzeňského zastupitelstva.
Mikuláš Ferjenčík vede kandidátku Pirátů v Pardubickém kraji. V minulém funkčním období byl poslancem, po volbách v roce 2014 byl pražským zastupitelem. Je poradcem předsedy poslaneckého klubu.
Jan Lacina kandiduje v Praze jako třetí na kandidátce hnutí STAN. Od roku 2021 je poslancem, působí ve výborech pro vědu a vzdělávání a také pro mediální záležitosti. Je radním v Praze 6.
Karla Maříková vede kandidátku SPD v Karlovarském kraji, kde je také zastupitelkou. Od roku 2017 je poslankyní, v tomto volebním období zasedala ve výborech pro životní prostředí a zdravotnictví.
Patrik Nacher je dvojkou na pražské kandidátce hnutí ANO. Poslanecký mandát vykonává od roku 2017, nyní je ve vedení výborů mediálního a hospodářského. Zasedá také v pražském zastupitelstvu.
Roman Roun je členem Komunistické strany Čech a Moravy a vede kandidátku Stačilo! v Pardubickém kraji. Působí jako marketingový expert KSČM.
Gabriela Sedláčková jako nezávislá kandiduje v Olomouckém kraji a vede kandidátku Motoristů sobě. Uvádí o sobě, že je manažerkou, publicistkou a moderátorkou.
Antonín Staněk je lídrem kandidátky Přísaha v Olomouckém kraji. Mezi lety 2017 až 2021 byl poslancem, přes rok byl ministrem kultury. Dříve byl také primátorem Olomouce.