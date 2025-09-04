Předvolební debata o zdravotnictví

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve čtvrtek 4. září přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem na téma zdravotnictví Alena Dernerová (Stačilo!), Jan Síla (SPD), Michaela Šebelová (STAN), Boris Šťastný (Motoristé), Albert Štěrba (Piráti), Martin Vacek (Přísaha), Vlastimil Válek (SPOLU) a Adam Vojtěch (ANO).
Předvolební debata začala aktuálním tématem, které souviselo se čtvrtečním prohlášením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten po jednání takzvané koalice ochotných sdělil, že celkem 26 zemí přislíbilo účast v zajištění budoucího míru na Ukrajině. Moderátor Daniel Takáč se hostů ptal, zda by se mělo zapojit i Česko.
„Odpověď je svízelná, protože víc o tom nevíme,“ sdělila Dernerová s tím, že v současnosti není schopna říci, zda by to bylo dobré, nebo špatné. „Jednání, která probíhají teď, jsou na začátku,“ dodala.
„Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby se naše vojska vysílala do zahraničí. Naši vojáci mají hlavně bránit naši vlast,“ zdůraznil Síla, podle něhož to znamená, že SPD je rovněž zásadně proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu.
„Je dobře, že jednání koalice ochotných pokračuje. Že se deklaruje silná podpora Ukrajiny,“ míní Šebelová, která si umí představit, že po dohodnutí míru se budou čeští vojáci mise na Ukrajině účastnit.
Motoristé sobě podle Šťastného trvají na pevném členství v NATO pod vedením USA. „Nějaká koalice ochotných pro nás není platformou, která by byla rozhodující,“ uvedl s tím, že je třeba vycházet ze závazků NATO.
Podle Štěrby musí být obrana účinná. Dodal, že je nutné jednat kolektivně „Já jsem pro, abychom na Ukrajině měli slovo v zajišťování míru,“ řekl a doplnil, že by ruku pro vyslání českých vojáků na Ukrajinu zvedl.
Podle Vacka jsou rozhodnutí, která ve čtvrtek padala, v tuto chvíli předčasná. „A nebyla projednána na celé úrovni, na které by měla být,“ prohlásil s dodatkem, že by nyní pro účast českých vojáků hlasovat nemohl.
„Já určitě podpořím to, aby čeští vojáci pomohli k tomu, aby byl mír na Ukrajině,“ avizoval za koalici SPOLU Válek, který dodal, že bude jedině rád, pokud se na operaci bude podílet celá Evropa.
Podle Vojtěcha je řešení této otázky předčasné, dokud není dosaženo míru. „A pak se můžeme bavit o nějakých bezpečnostních garancích,“ míní. Jednat by se podle něho mělo na platformě EU a NATO.
Alena Dernerová je kandidátkou Spojených demokratů – Sdružení nezávislých a do Poslanecké sněmovny kandiduje z posledního místa ústecké kandidátky Stačilo!. Od roku 2010 a 2017 byla dvě funkční období senátorkou, je také zastupitelkou města Most. Působí jako privátní dětská neuroložka.
Jan Síla kandiduje na druhém místě kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji. Za tento kraj je v současnosti poslancem a je také jeho zastupitelem. Provozuje privátní neurochirurgickou ambulanci.
Michaela Šebelová kandiduje v Moravskoslezském kraji, kde vede kandidátku hnutí STAN. V současnosti působí jako poslankyně a členka sněmovního výboru pro zdravotnictví. Dříve působila jako fyzioterapeutka v Beskydském rehabilitačním středisku.
Boris Šťastný vede kandidátku Motoristů sobě v Praze. Před deseti lety založil síť domovů s pečovatelskou službou pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Dříve byl poslancem a pražským zastupitelem.
Albert Štěrba kandiduje v Praze na jedenáctém místě kandidátky Pirátů. V současnosti je předsedou spolku Mladí lékaři a působí na neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Martin Vacek v Moravskoslezském kraji kandiduje jako nezávislý na pátém místě kandidátky hnutí Přísaha. Mezi lety 2010 a 2013 byl poslancem za Věci veřejné. Působil jako odborný terapeut v areálu Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně.
Vlastimil Válek z TOP 09 kandiduje z třetího místa kandidátky SPOLU v Jihomoravském kraji. V současnosti je místopředsedou vlády a ministrem zdravotnictví, od roku 2017 je také poslancem. Dříve vedl Kliniku radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.
Adam Vojtěch kandiduje jako nestraník v Jihočeském kraji, kde je lídrem kandidátky hnutí ANO. Mezi lety 2018 a 2020 a po část roku 2021 byl ministrem zdravotnictví. Následně nastoupil na post velvyslance ve Finsku. Vystudoval Právnickou fakultu a také mediální studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze.