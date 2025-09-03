Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve středu 3. září přijali pozvání k debatě moderované Marcelou Augustovou na téma bydlení Ivan Bartoš (Piráti), Petr Bartůšek (Přísaha), Tomáš Doležal (SPD), Matěj Gregor (Motoristé), Jiří Havránek (SPOLU), Vítek Prokop (Stačilo!), Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) a Barbora Špicarová Stašková (STAN).
Předvolební debata o bydlení
Předvolební debata začala aktuálním tématem, kterým bylo rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ten pronesl verdikt, že hnutí Stačilo! vytvořilo pro sněmovní volby nepřiznanou koalici. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem prý obcházejí i jiné strany. V letošních volbách zřejmě obdobnou strategii přijaly spolu s menšími stranami Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Piráti. Žaloby podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě a také Přísaha, která podala návrh v Ústeckém kraji. Ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že krajské soudy zamítly již všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny.
Prokop na otázku, zda se hnutí Stačilo! cítí po verdiktu ohroženo, prohlásil, že naopak. „My se cítíme dobře. Čtrnáct soudů rozhodlo o tom, že žaloba ‚mikrostrany‘ Volt je neodůvodněná,“ uvedl s tím, že hnutí jde do voleb, ty vyhraje a bude mít silné zastoupení ve sněmovně. Uznal však, že se volební zákon může v budoucnu změnit.
Doležal řekl, že rozhodující je výrok, kterým soud registraci nezamítl, naopak ji ale podle jeho názoru posvětil. „My také nejsme nijak nervózní. Zákon jsme neporušili. (…) Koalice v něm definována není. Soudy nemají právo tvořit, mají právo vykládat a aplikovat právo, které my dodržujeme,“ myslí si kandidát SPD.
Podle Bartoše je běžné, že na kandidátce jsou i lidé z jiných stran. Důležité podle něj ale je, že podle soudu tato pravidla může vykládat pouze Ústavní soud. „(Soud) také vyzývá zákonodárce, ať tuto vágní definici (…) specifikují, aby se toto dilema do budoucna nemuselo řešit,“ uvedl. Prohlásil také, že žaloby Přísahy a Volt vidí jako snahu o zviditelnění.
Bartůšek zmínil, že Přísaha má také na kandidátkách lidi z jiných stran. Jeho hnutí podle něj podalo návrh na zrušení kandidátky Pirátů proto, že strana Volt si pro žaloby vybrala jen jiná uskupení, na které prý chtěla zaútočit. „Chtěli jsme ukázat, že jestli se má rozhodovat, tak se má rozhodovat o všech stranách, které chtějí mít přiznané koalice,“ dodal.
Havránek řekl, že diskuze je jasná a o koalice jde, ale klíčové je porazit Stačilo! a další oponenty ve volbách. „To musí být cílem pro nás všechny. Politický souboj se odehrává ve volbách, nemá se odehrávat v soudních místnostech,“ uvedl. Zmínil také, že názoroví protivníci podle něj nyní sahají k tomu shazovat volební úspěch, který se koalici SPOLU povedl před čtyřmi lety.
Bařtipánová podotkla, že ke tvoření koalic docházelo dlouhodobě a nikdy s tím problém nebyl. Podle ní se toto téma začalo probírat až v letošním roce. „Myslím, že není nutné to řešit. A pokud rozhodne Ústavní soud, že je to takto v pořádku, nebo má dojít k nějaké úpravě, tak nechť k ní dojde,“ okomentovala.
Podle Staškové je to nyní na soudech a konkrétních zúčastněných aktérech, zda se budou odvolávat, nebo ne. „Přijde mi zbytečné, že když se takto spojují strany, měly by do toho jít férově a postavit se tomu čelem a být tam jako přiznaná koalice,“ uvedla s tím, že pokud je potřeba tuto věc řešit, tak by o tom měla rozhodnout až budoucí sněmovna.
Gregor vyslovil přání, aby české soudy podobně rychle, jako nyní ty krajské o koalicích, rozhodovaly i v občanských řízeních. Zároveň přiznal, že i Motoristé mají na kandidátce například zástupce Soukromníků. Zmínil, že soud nyní rozvířil debatu. „Souhlasím víceméně se všemi. Pojďme to řešit po volbách, ústavní cestou,“ dodal s tím, že otvírat téma před volbami považuje za nešťastné.
Ivan Bartoš je lídrem kandidátky Pirátů ve Středočeském kraji. Od roku 2017 je poslancem, od prosince 2021 do září 2024 byl ministrem pro místní rozvoj. V současnosti je místopředsedou kontrolního výboru sněmovny.
Petr Bartůšek kandiduje do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji ze čtvrtého místa kandidátky Přísahy. Je nestraníkem a působí jako člen dozorčí rady.
Tomáš Doležal je kandidátem ve Středočeském kraji, kde je na třetím místě kandidátky SPD. Od roku 2024 je zastupitelem Středočeského kraje.
Matěj Gregor je lídrem kandidátky Motoristé sobě v Moravskoslezském kraji. V současné době je také zastupitelem městského obvodu Ostrava-Vítkovice.
Jiří Havránek z ODS kandiduje do sněmovny z pátého místa středočeské kandidátky SPOLU. Od roku 2021 je poslancem, ve sněmovně je členem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a rozpočtového výboru.
Vítek Prokop stojí v čele kandidátky Stačilo! v Plzeňském kraji. V současnosti studuje politologii a mezinárodní vztahy na Západočeské univerzitě.
Zuzana Schwarz Bařtipánová kandiduje v Ústeckém kraji z prvního místa kandidátky ANO. Od roku 2018 je starostkou města Bílina. Dříve pracovala na odboru územního plánování ministerstva pro místní rozvoj.
Barbora Špicarová Stašková je na pátém místě královéhradecké kandidátky STAN. Dříve pracovala na ministerstvu práce a sociálních věcí. Od února tohoto roku je náměstkyní ministra pro místní rozvoj. Je bez politické příslušnosti.