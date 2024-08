Před 80 lety byly v Osvětimi zavražděny tisíce Romů, jejich holocaust připomíná výstava

Aktuální expozice v Památníku holokaustu Romů a Sintů je zaměřená na životní příběhy několika přeživších. Památník vznikl na místě, kde v letech 1942 až 1943 fungoval protektorátní takzvaný cikánský tábor. Výstava představuje osudy lidí, kteří byli označeni za cikány a stali se obětí nacistického rasového pronásledování. Každá z portrétovaných osob je divákům přiblížena pomocí autentických rodinných fotografií a audiozáznamů vzpomínek.

„Jsou tady příběhy šesti bývalých vězňů koncentračního tábora v Letech u Písku zdokumentované skrze jejich rodinné fotografie. Jsou zde i jejich svědecké výpovědi, které byly natočeny dlouho po válce,“ popsala ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Vůbec poprvé mohou návštěvníci vidět také některé osobní předměty spojené s pamětníky, třeba hadrovou panenku.

Příběhy v rodině nesdíleli, veřejnost o ně nestála

„Sami Romové nesdíleli své příběhy. Bylo to pro ně bolestné a také byli zraněni tím, co jim společnost udělala. Vrátili se z táborů a jejich závěr byl, že je romský původ potřeba skrývat, mysleli si to mnohem víc než před tím. Mnozí vychovávali své potomky v neznalosti původu, aby je uchránili od těchto věcí. A ani veřejnost nestála o jejich příběhy. Nepřistupovala k nim vlídně,“ poznamenala ředitelka muzea. Přičinil se o to také komunistický režim. „Nastoupil cestu státem řízené asimilace, do které vůbec nepatřilo připomínání si společné identity, kultury a historie,“ dodala.

Situace se změnila po revoluci, avšak ani tehdy to nebyl jednoduchý proces. „V roce 1991 jsme založili muzeum a chtěli sbírat příběhy. Bylo ale velmi těžké pamětníky a přímé účastníky perzekuce přesvědčit o tom, že je důležité své příběhy vyprávět. Řekla bych, že alespoň polovina odmítla. Báli se i toho, že zveřejnění původu může ohrozit třeba kariéru jejich potomků,“ připomněla Horváthová. Výstava bude otevřená až do konce října.