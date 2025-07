Praktického lékaře nemá pět procent populace, uvádí resort zdravotnictví

Loni si přitom sdružení lékařů stěžovala, že rezidenční místa byla přidělena bez většího zohlednění regionální nedostupnosti. Podle šéfa resortu zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) to byla chyba komise, která jim nedávala dostatečnou váhu.

Situace se ale velmi liší napříč regiony. Nedostatek lékařů je například na Ašsku a v dalších okrajových oblastech Karlovarského kraje nebo na některých místech kraje Středočeského. Ministerstvo situaci sleduje na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). „Když půjdeme na úroveň ORP, tak jsou rozdíly i násobné. Na úrovni okresů se to vyrovná,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Češi z pohraničí, kterým se nedaří najít zubaře doma, jezdí do Polska

Sdružení praktických lékařů dříve uvádělo, že lidí neregistrovaných u praktika je až milion lidí. Tento údaj Válek označil za „hausnumero“. Podobně se podle něj tvrdilo, že až pětina studentů medicíny odchází z Česka do zahraničí. Data o počtech studentů a nastupujících lékařů to ale podle něj vyvrátila.

Pokud lidé nemohou praktika či jiného lékaře sehnat, měli by se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, případně navštívit web zřizovaný resortem. Největší počet lidí bez registrace u praktického lékaře je podle ministerstva mezi ukrajinskými občany s mezinárodní ochranou a cizinci ze zemí Evropské unie registrovaných v jiných zemích.

Podobně by resort podle Válka chtěl analyzovat gynekologickou péči, aby bylo jasné, kolik žen na pravidelnou prevenci ke gynekologovi nechodí.

Podle vyjádření předsedy Společnosti praktického lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Svatopluka Býmy by praktický lékař mohl vyřešit osmdesát procent zdravotních problémů populace a spotřebovat na to patnáct procent rozpočtu. Dalších čtyřicet procent rozpočtu by podle něj měly čerpat běžné nemocnice a ambulantní lékaři, dalších čtyřicet procent nejspecializovanější centra, která pokrývají pět procent péče.