Češi z pohraničí, kterým se nedaří najít zubaře doma, jezdí do Polska

Češi z pohraničí často jezdí za zubní péčí do Polska. Je to řešení pro ty, kterým se ani po letech nepodařilo najít zubního lékaře v tuzemsku. Za ošetření platí pacienti na místě, část peněz jim ale může zpětně uhradit zdravotní pojišťovna. Polští zubaři cílí na české zákazníky i reklamou.

Na péči přispívají české pojišťovny

Stále více pacientů si za zubní péči platí samo. V Česku cenu určuje především čas strávený na křesle, u severních sousedů materiál a typ zákroku. Některé navíc hradí i české pojišťovny. „Někdy je to deset procent léčby, někdy padesát. Záleží na tom, co děláme,“ upřesnil polský zubař.

V Bohumíně, vzdáleném od Ratiboři jen několik kilometrů, zubaři chybí dlouhodobě. Město před necelými dvěma lety investovalo dvaadvacet milionů korun do nové dentální kliniky pro tři tisíce pacientů. Ani to ale nestačí. „Nás lidé oslovují s tím, zda se ta situace dá řešit, ale opravdu je to záležitost zdravotních pojišťoven a ministerstva. Je to smutné, dříve nám Polsko závidělo zdravotní péči, teď se situace změnila,“ poznamenal místostarosta Bohumína Igor Bruzl (SOCDEM).