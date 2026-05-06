VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Spor o kastraci toulavých koček
Zdroj: ČT24

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.

Výběr redakce

V Čechách platí výstraha před bouřkami se silným větrem

V Čechách platí výstraha před bouřkami se silným větrem

17:46Aktualizovánopřed 2 mminutami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

08:07Aktualizovánopřed 4 mminutami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Povinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

před 8 mminutami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 22 mminutami
Izrael bez varování udeřil na Bejrút

Izrael bez varování udeřil na Bejrút

20:03Aktualizovánopřed 28 mminutami
Rok od nástupu Merze do úřadu panuje v Německu nespokojenost s vládou

VideoRok od nástupu Merze do úřadu panuje v Německu nespokojenost s vládou

před 50 mminutami
Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

16:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
08:07Aktualizovánopřed 4 mminutami

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
10:00Aktualizovánopřed 5 mminutami

VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.
před 8 mminutami

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření, šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Odhlasovali si zároveň, že o dalších bodech mohou jednat i po 21. hodině. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí senát.
09:03Aktualizovánopřed 22 mminutami

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
15:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Kancelář prezidenta republiky nebude podávat stížnost proti tomu, že policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poradci prezidenta Petru Kolářovi. Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Ta případ na konci dubna odložila.
před 4 hhodinami

Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.
před 6 hhodinami

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.
před 8 hhodinami
Načítání...