Povinná vojna v Evropě ožívá, v Česku zanikla před dvaceti lety

Volání po návratu vojenské služby přibývá ve světle současné napjaté světové bezpečnostní situace. „Je mylné se domnívat, že nám plnění požadavků NATO dát dvě procenta HDP na obranu zajistí bezpečnost. Vidíme to všude ve světě. Naši občané nejsou připraveni na krizové situace. (...) Proto jsem pro znovuzavedení povinné základní vojenské služby,“ prohlásil nedávno senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Díky ní někteří mladí muži vůbec poprvé zjistí, že musí poslouchat,“ dodal s tím, že jim služba dá „schopnost postarat se nejen o sebe, ale i své blízké“.

Již přímo u podpisu zrušení základní vojenské služby panovaly pochyby, jestli je transformace armády správné rozhodnutí. „Obávám se, že profesionalizací armády my všichni ztrácíme něco, co k životu mladých mužů po generace v dobrém i zlém patřilo. Tato zkušenost může dalším generacím v životě chybět,“ komentoval tehdejší prezident Václav Klaus, který 18. listopadu 2004 podepsal příslušné zákony.

Do armády s brýlemi nebo astmatem. Obrana zmírňuje požadavky

Argumentem pro obnovu vojny jsou i personální potíže armády. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky se do ní nedaří přilákat tolik lidí, kolik je třeba. Resort obrany měl počátkem letošního roku 27 826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh. Podle strategických plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda třicet tisíc vojáků z povolání a deset tisíc příslušníků aktivních záloh. Zůstává otázkou, jak se bude tyto cíle dařit plnit.