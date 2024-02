Politici v tom létat nebudou, vyhodnotili to vojáci, řekla Černochová k F-35. Metnar by jednal efektivněji

První F-35 by měly dorazit do Česka v roce 2031, všechny tu mají být do roku 2035. Cena strojů by měla činit celkem 150 miliard korun. Podle Černochové se teď bude řešit nemovitá infrastruktura, výcvik vojáků a budou probíhat platby. „Tohle všechno bude předcházet krásnému momentu, kdy tady přistanou první stroje,“ sdělila.

Politici by podle ní měli respektovat, co vojáci vyhodnotili jako nejlepší variantu z hlediska nejen bezpečnosti, ale i schopností. „Při vší úctě k politikům, ti v tom sedět a létat nebudou, budou v tom létat vojáci,“ uvedla s tím, že se Česko snaží nakupovat techniku, která „šetří i lidské životy“.