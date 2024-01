Pořízení 24 stíhaček F-35 je pro nás nezbytným minimem, říká brigádní generál Míka

„Protože jsme se zavázali, že to zaplatíme, tak to budeme muset platit,“ shrnul nákup 24 stíhaček americké výroby F-35 vedoucí integrovaného týmu Taktické letectvo Armády České republiky a zástupce ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany Jaroslav Míka. Objednávka čtyřiadvaceti strojů je „nezbytným minimem“ ve srovnání se zeměmi podobné velikosti a podobným rozpočtem jako Česko, uvedl brigádní generál v pořadu Interview ČT24.

„Je to obrovský předěl pro Armádu České republiky, za dnešním dnem (pondělím, pozn. red.) je obrovský kus práce, který započal někdy koncem roku 2019,“ zhodnotil Míka pondělní podpis dohody o koupi stíhaček. „Ten pocit zodpovědnosti je na nás, tím podpisem nic nekončí, naopak začíná,“ tvrdí. „Je to velice zodpovědný úkol, ale jdeme do něj, protože víme, že má smysl a je to jediná cesta.“ Brigádní generál odmítá, že by se při dohodách o pořízení letounů F-35 objevila korupce.

Komplexní implementační plán pro F-35, který jeho tým finalizoval, bude podle Míky procházet revizemi. Doporučil ale jít právě cestou letounů páté generace. „Je to i politické rozhodnutí,“ připouští ohledně záměru objednat stroje americké výroby. Kdyby však vojáci dali jedno doporučení a vláda by se – třeba z politických důvodů – rozhodla jinak, museli by toto politické zadání splnit. „V tomto případě ale došlo k symbióze politických ambicí České republiky a vojenského doporučení zohledňujícího schopnosti (letadel) a síly odstrašení.“ Míka má za to, že český plán není „úplně uspěchaný“, proto budou mít Česko a Spojené státy dostatečný čas na přípravu, výrobu a dodání strojů. Objednávka 24 stíhaček je podle něj „nezbytné minimum“ ve srovnání se zeměmi podobné velikosti a podobným rozpočtem jako Česko. „Opravdu jsme důkladně ve vojenském doporučení počítali i každou letovou hodinu – kapacitu jak pilotů, tak technického personálu – abychom byli schopni při minimálním počtu 24 letounů všechny úkoly beze zbytku splnit,“ ujistil brigádní generál ve vysílání ČT24.

