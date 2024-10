Politici se přou o platovém automatu a zmrazování

Způsob, jakým vláda postupovala v otázce platů ústavních činitelů, byl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) chybou, uvedl v Otázkách Václava Moravce. S předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem se shodli na tom, že by si všechny parlamentní strany měly sednout k jednomu stolu a domluvit se, jakým způsobem se platy nastaví. Opoziční ANO s vládou na toto téma podle místopředsedy hnutí Karla Havlíčka jednat nechce a navrhuje zmrazení platů na pět let.

„Je to chyba, tímhle způsobem jsme postupovat neměli. Ta situace se měla řešit jiným způsobem, měla se řešit v okamžiku, kdy přišlo to rozhodnutí Ústavního soudu, nemělo se s tím čekat až na poslední chvíli,“ řekl Vystrčil. Vládní návrh podle něj vrací platy do podoby před rozhodnutím Ústavního soudu a vzniká tím tak rok na to, aby se našla shoda na řešení, domnívá se.

Vláda ve středu schválila návrh, podle nějž by platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců příští rok vrostly o 6,95 procenta. Jejich zmrazování, které žádá opozice, pokládají vládní představitelé za problematické, do automatického mechanismu by se podle nich nemělo zasahovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo skokové navýšení platů zhruba o 13,7 procenta, což vyvolalo kritiku.

Mohlo by to být v rozporu s ústavou, říká o růstu platů politiků šéf soudců Vávra

Havlíček poznamenal, že „máme několik let, možná rok, dva, na to, aby se dohodla finální varianta“. „To neznamená, že za pět let by se to opět pustilo a vyskočilo by to třeba o ty desítky procent, to samozřejmě nikdo nechce,“ konstatoval.

Michálek před tím ale varoval: „Pokud by byl schválen tento zákon na pět let, tak pak (po pěti letech) by to samozřejmě znamenalo obrovské skokové navýšení o 52 procent těch platů. Takže se akorát odkládá řešení problému a to takzvané zmrazování je spíš příčina toho skokového navýšení.“ Piráti zároveň nebudou hlasovat ani pro vládní návrh. Michálek uvedl, že je zřejmě znovu protiústavní.

Vystrčil popsal, že by jednotlivé strany měly jednat o tom, jak se systém nastaví – podle něho by se měl odvíjet od toho, jak prosperuje stát a jak se zadlužuje. Zároveň dodal, že je potřeba se domluvit, že „to nebudeme využívat zmrazováním a rozmrazováním k předvolebnímu boji“.

Jde o symboliku, říká Havlíček

Místopředseda ANO dále řekl, že by souhlasil s návrhem ohledně zpřehlednění náhrad, který navrhl Michálek. „Připravujeme návrh, který by zprůhlednil některé ty náhrady, které jsou z našeho pohledu problematické,“ informoval Michálek s tím, že je potřeba upravit například navyšování nákladů na cestovné. „Kdyby všichni věděli, kolik kdo vlastně má na platu, případně na všech náhradách, dalo by se to do jednoho balíku, tak si myslím, že je to docela férové,“ uvedl k návrhu Havlíček.

Havlíček v Otázkách Václava Moravce zmínil, že o platech ústavních činitelů s vládou ANO jednat nechce. Podle něj „nejde jen o klíč, o tu legislativu, ale jedná se o obyčejnou lidskou slušnost, symboliku. A jestli se to udělá za dva roky, za rok, kdy se domyslí celý ten způsob, to bude podle mého názoru muset dělat příští vláda. Tahle vláda to neudělá.“

Vystrčil se domnívá, že pokud ANO o platech ústavních činitelů jednat nechce, „tak to jen dokazuje, že ten jeho návrh (na zmrazení) není ničím jiným než součást volební kampaně.“