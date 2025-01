Odkaz Jana Palacha promlouvá i dnes, shodují se politici

Premiér Fiala dopoledne uctil Palachovu památku u pomníku na pražském Václavském náměstí, ke kterému položil květiny. Novinářům řekl, že Palachova oběť promlouvá i do dnešní doby. „Pro nás to musí být memento. Nebuďme lhostejní, dívejme se na to, co se děje u nás a kolem nás. Bojujme každý den svou aktivitou za to, abychom byli svobodní a mohli žít v dobré společnosti,“ prohlásil.