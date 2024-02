NERV vyzval vládu ke zlepšení zdravotní prevence. Větší investice schvalují zástupci vlády i opozice

Větší důraz na zdravotní prevenci a investice do této oblasti jsou jedny z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Věří, že právě tyto cílené kroky by se vrátily formou miliard korun ročně. Podle NERV je zdravotní stav lidí v Česku významně horší než v západní Evropě.

V místnosti nemocniční knihovny se pravidelně scházejí pacientky s onko-gynekologickým onemocněním. Ty, které léčba čeká, si mohou popovídat s těmi, které už ji mají za sebou – jako je třeba Ivana Neuvirthová. „Snažíme se je povzbudit a zahnat ten strach v jejich očích, který mají, protože si do té doby nedovedly představit, že by mohly takhle vážně onemocnět,“ přiblížila dobrovolnice Neuvirthová z pacientské organizace Veronica. Přitom třeba rakovině děložního čípku, na kterou v Česku ročně umírá kolem čtyř set žen, se dá předcházet. „Máme v té oblasti očkování, víme, že jsou přednádorové stavy, umíme je zachytit, máme na to screening. Když už to dospěje do časného stadia, tak ho umíme velmi dobře léčit,“ vysvětlil David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle NERV je zdravotní stav lidí v Česku významně horší než na Západě. Dopad to má podle ekonomů jak na náklady ve zdravotnictví a sociálním systému, tak na dostupnost a produktivitu pracovní síly. Podle jedné ze studií, kterou NERV prezentoval, by se v horizontu dvaceti let mělo na každou investovanou korunu vrátit až 1,7 koruny. Projevit se mají například úspory ve zdravotnictví, to že budou lidé schopní pracovat déle nebo že budou méně nemocní.

„Medicína v mnoha případech umí zázraky, ale v podstatě se dá říci, že jen za velké peníze částečně napravujeme problémy, ke kterým vůbec nemuselo dojít,“ upozornil lékař a ekonom Pavel Hroboň z NERV. Reakce politické reprezentace Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s doporučeními souhlasí a vítá je. Chce taky posílit fondy prevence, aby pojišťovny mohly více motivovat své klienty. „Pacient, který se o sebe stará, chodí na preventivní prohlídky, chodí na screeningy, by mohl sbírat body a pak by je mohl využívat pro různé podpůrné programy pro svoje zdraví, ať už je to fitness, nebo lázně,“ řekl ministr. Motivace skrze zdravotní pojišťovny je cesta i podle dalších stran. Souhlasí i s posílením investic. „Není možné chtít od lidí, aby zdravěji žili, zdravě se chovali, a přitom do toho neinvestovat,“ řekl člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO).