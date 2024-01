I mladé lidi může zasáhnout rakovina. Důležitá je u nich také psychická pomoc

před 1 h hodinou

Události: Rakovina postihuje i mladé (zdroj: ČT24)

Blíží se únor – měsíc boje proti rakovině. V Česku lékaři ročně odhalí okolo osmdesáti tisíc zhoubných nádorů, asi dva tisíce z nich u dětí a mladých lidí do třiceti let. Obecně platí, že čím dříve se nádorové onemocnění odhalí, tím větší je šance na úspěšnou léčbu.

Šok, strach a obavy z léčby se dle odborníků mísí u všech pacientů s děsivou diagnózou. Ti mladšího věku však tyto pocity mnohdy prožívají intenzivněji. „Mladý člověk nikdy nečeká, že by onemocněl zhoubným nádorem, protože to má obecný nimbus onemocnění starších lidí, onemocnění spojené s rizikem smrti. A na to mladí lidé nemyslí,“ přibližuje přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Tesařová. Podle primářky Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martiny Zimovjanové jsou v mladém věku nejčastější nádory varlat, které tvoří asi devatenáct procent. Následují nádory štítné žlázy, které podle ní činí asi šestnáct procent, a pak jsou to lymfomy. „Když si představíme, že mladý člověk je jinak zdravý a má velmi silnou imunitu, tak je pochopitelné, že pokud nádor ty bariéry překoná, tak to znamená, že je většinou o hodně agresivnější, nebezpečnější. Je potřeba, aby se léčba zahájila co nejdřív,“ řekla Tesařová. Nejde přitom jen o onkologickou léčbu – důležitá je i psychika pacienta. „Psychická pomoc mladým lidem se zhoubným nádorem je stejně významná jako pomoc onkologická,“ zdůraznila Tesařová. Zimovjanová podotkla, že psychologů a psychiatrů v České republice není nazbyt. „Na druhou stranu fungují i pacientské organizace a různé spolky,“ dodala. Často v nich působí lidé, kteří si chorobou sami prošli, a mohou tak nemocným přiblížit, co je čeká. Tématu se věnuje seriál České televize Smysl pro tumor. Vypráví příběh studenta medicíny, kterému rakovina obrátí život naruby.

Vývoj v oblasti onkologické léčby jde rychle kupředu, a to i té podpůrné. Přibývá tak pacientů, kteří jsou i při chemoterapiích schopni fungovat podobně jako před tím, než rakovinou onemocněli. „Každý z nás jsme individuální. Řekla bych, že více než osmdesát až devadesát procent pacientů tu léčbu zvládá ambulantně, bez zásadních vedlejších účinků,“ řekla Zimovjanová. Prevence je zásadní Zásadní je prevence a zdravý životní styl – díky nim lze vzniku a rozvoji řady nádorů předcházet. Mezi významné rizikové faktory patří kouření, které může vést nejen k rozvoji rakoviny plic, ale i dalších typů nádorů: například hrtanu, slinivky břišní nebo prostaty. Alkohol se zase podílí na vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku nebo nádoru prsu. Klíčové jsou pravidelné preventivní prohlídky. Na tu u praktického lékaře má nárok každý jednou za dva roky. Jednou ročně pak mají lidé hrazené vyšetření u zubaře – ten může odhalit i podezřelé změny v oblasti hlavy a krku. Ženy od patnácti let mohou jednou ročně navštívit gynekologa. Lékaři také doporučují využívat hrazené screeningy. Ženy od 45 let mohou každé dva roky zajít na mamografické vyšetření. Od patnácti let je to vyšetření karcinomu děložního čípku. Po padesátce pak mají všichni hrazené vyšetření na karcinom tlustého střeva a konečníku. V rámci pilotních programů funguje screening rakoviny plic. Do něj se mohou zapojit současní nebo bývalí kuřáci. A od ledna běží i program na záchyt rakoviny prostaty. Ta je nejčastějším druhem nádoru u českých mužů. Na možnost vyšetření se stačí zeptat praktického lékaře.

Vakcínou proti nádorům Ve vzácných případech je možné proti rakovině očkovat. Třeba vakcína proti žloutence typu B pomůže výrazně snížit riziko rakoviny jater. Nejrozšířenější je ale očkování proti rakovině děložního čípku. To účinkuje i proti dalším nádorům, které způsobují různé papilomaviry. Proto by ji měli dostávat i chlapci. Od nového roku se rozšířilo období, ve kterém je tato vakcína hrazená pojišťovnou – nově je to od jedenácti do patnácti let. V roce 2022 bylo naočkováno skoro sedmdesát procent dívek, které v tomto roce dosáhly třinácti let. U chlapců to ale nebyla ani polovina. I oni přitom neočkované dívky mohou nakazit a i jim od těchto virů hrozí vážné komplikace. I ty přitom očkování kryje – u žen i mužů – jde hlavně o nádory v oblasti pohlavních orgánů nebo hlavy a krku. Přitom HPV virus je v populaci velmi rozšířený.