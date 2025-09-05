Ministerstvo financí uspělo u Nejvyššího správního soudu (NSS) se svou stížností ve sporu s ruským podnikatelem Alexandrem Pumpjanským. Jeho rodina patřila mezi první, na které po invazi na Ukrajinu v roce 2022 dopadly sankce EU. Poté Finanční analytický úřad (FAÚ) zmrazil majetek jeho firmy vlastnící hotel v Mariánských Lázních. Pumpjanskij pak u Městského soudu v Praze napadl skutečnost, že ho FAÚ vede jako účastníka řízení. Se žalobou uspěl. NSS teď ale rozhodnutí zrušil a vrátil soudu zpět.
Soud vyhověl resortu financí ve sporu se sankciovaným podnikatelem
„Žalobce v žalobě tvrdil zásah do svého soukromí a uvedl, že bezdůvodné spojování jeho osoby s věcí, ve které jde o zmrazení majetku společnosti Ogrea, na něj ‚vrhá negativní stín‘,“ stojí v rozsudku, který NSS zveřejnil na svých stránkách.
Podle soudu ale Pumpjanskij neuvedl žádný konkrétní negativní následek, který by mu účastenství v řízení způsobilo. „Městský soud pochybil tím, že napadené rozhodnutí zrušil, i když žalobce řádně netvrdil žádné jeho negativní následky. V takovém případě měl městský soud žalobu zamítnout,“ tvrdí dále v rozhodnutí.
Věc tak vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu projednání. Ten nemá dál jinou možnost než žalobu zamítnout, jelikož je vázaný právním názorem vysloveným NSS.
Na to, že ruský podnikatel Alexandr Pumpjanskij zažaloval Ministerstvo financí, upozornil letos v květnu server Odkryto.cz. Rodina Pumpjanských vedená Dimitrijem Pumpjanským patří k ruským oligarchům, na které dopadly sankce EU hned po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Alexandr Pumpjanskij, tehdy pětatřicetiletý syn Dimitrije, měl podnikatelské aktivity i v Česku, kde figuroval ve společnosti Ogrea vlastnící hotel Westend v Mariánských Lázních. Finanční analytický úřad proto po jeho zařazení na sankční seznam zmrazil jak hotel, tak podíl firmy, který podle obchodního rejstříku zůstává zmražený dodnes.
Pumpjanskij se z vedení Ogrea stáhl na konci roku 2022, rodina se proti sankcím opakovaně brání u soudů a v některých případech je s žalobami úspěšná, naposledy letos v dubnu u Soudního dvora EU.