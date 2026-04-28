Největším znečišťovatelem v Česku byla loni podle ekologů elektrárna Počerady


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Největším znečišťovatelem v Česku byla vloni podle statistik Evropské komise uhelná elektrárna Počerady, vypustila 4,2 milionu tun oxidu uhličitého. Uvedly to v úterý ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR. Vyjádření provozovatele Počerad zatím není známé. Mezi deseti největšími znečišťovateli v Česku je pak podle ekologů osm uhelných elektráren či tepláren a dále rafinerie v Litvínově a železárny v Třinci.

Hnědouhelná elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače byla loni podle ekologů největším znečišťovatelem jak z pohledu vypuštěného množství oxidu uhličitého, tak i dalších toxických látek.

Na druhém místě mezi znečišťovateli byla dle zveřejněných dat Elektrárna Tušimice II, kterou provozuje energetická skupina ČEZ. Loni vypustila 3,34 milionu tun oxidu uhličitého. Na rozdíl od počeradské elektrárny ale podle ekologů Tušimice oproti minulosti výrazně snížily emise dalších toxických látek.

Na dalších místech byly Elektrárna Prunéřov II, Elektrárna Ledvice, Třinecké železárny, Elektrárna Chvaletice, rafinerie Litvínov, Elektrárna a teplárna Třinec, Elektrárna Mělník a Teplárna Kladno. Z hlediska provozovatelů jsou tak v první desítce čtyři zdroje energetické skupiny ČEZ a další tři ze skupiny Sev.en.

„Je ironické a zároveň smutné, že největším jednotlivým zdrojem skleníkového oxidu uhličitého i toxických látek v ovzduší je elektrárna, kterou česká energetika vůbec nepotřebuje a mohla by být hned odstavena. Tato situace je zároveň důvod stavět na našem území na vhodných místech větrné elektrárny, které ovzduší neznečišťují, dodávají levnější elektřinu, a budou tedy úspěšně konkurovat škodlivému a překonanému spalování uhlí,“ řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Výroba v Počeradech a Chvaleticích by mohla pokračovat i déle než rok
Elektrárna Počerady

Uzavření uhelných elektráren

Skupina Sev.en vloni oznámila, že na přelomu letošního a příštího roku plánuje elektrárnu v Počeradech uzavřít. Stejné rozhodnutí se týkalo také elektrárny ve Chvaleticích a teplárny a elektrárny v Kladně. Důvodem bylo to, že se jejich provoz kvůli vysokým cenám emisních povolenek dál nevyplatí.

Na začátku letošního dubna ovšem firma avizovala, že výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice bude pokračovat nejméně do 31. března 2027 a možná i déle. Termín posunul provozovatel s ohledem na aktuální situaci na energetických trzích, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, respektive zemního plynu.

Z letošní analýzy státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS vyplynulo, že pro bezpečný provoz tuzemské soustavy je nutné dočasně zachovat provoz dvou bloků ve Chvaleticích. Uzavření elektrárny v Počeradech a Kladně by naopak problémy způsobit nemělo.

