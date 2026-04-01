Výroba v Počeradech a Chvaleticích by mohla pokračovat i déle než rok

Výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice bude pokračovat nejméně do 31. března 2027 a možná i déle. Termín posunul provozovatel s ohledem na aktuální situaci. Informovala o tom mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková. Původně energetická skupina miliardáře Pavla Tykače označovala konec března příštího roku za nejzazší termín odstavení provozu, plán byl ukončit provoz na přelomu letošního a příštího roku.
Na odstavení elektráren mají podle Maříkové podstatný vliv aktuální změny na energetických trzích, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, respektive zemního plynu. Státního provozovatele ČEPS skupina v úterý informovala o tom, že v obou uvedených zdrojích bude výroba pokračovat minimálně do 31. března 2027 a tento termín nemusí být konečný.
„Všechny změny na energetickém trhu průběžně sledujeme a vyhodnocujeme. Připouštíme, že po vyhodnocení tržní situace můžeme pokračovat ve výrobě elektřiny v Elektrárně Počerady a v Elektrárně Chvaletice i po 31. březnu 2027,“ uvedla Maříková.
Válka na Blízkém východě
Kvůli válce na Blízkém východě v posledním měsíci výrazně stouply ceny ropy a ceny plynu silně kolísají. Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Komisař pro energetiku Dan Jörgensen v úterý uvedl, že Evropská unie by měla na současnou energetickou krizi reagovat jednotně a koordinovaně. Evropská komise podle něj v této souvislosti připravuje a brzy zveřejní soubor návrhů pro členské země, jak by měly důsledky války v Íránu řešit, protože energetické trhy zůstanou narušené dlouho.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v úterý uvedl, že na jednání unijních ministrů pro energetiku znovu apeloval, aby se v této situaci prodiskutovala reforma emisních povolenek EU ETS 1, nebo aby se její ceny případně zastropovaly a zatím se nepřijímal systém ETS 2.
Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Systém ETS 2 má být zprovozněn po ročním odkladu v roce 2028 a měl by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.
Současná cena emisní povolenky ETS 1 se pohybuje kolem 90 EUR/t CO2, zatímco Evropská komise ve svém EU referenčním scénáři 2020 z roku 2019 predikovala cenu pro rok 2026 26,5 EUR/t CO2.
Ponechání Chvaletic v provozu doporučil ČEPS
Dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice doporučil už na konci ledna provozovatel přenosové soustavy ČEPS.
Podle jeho analýzy by úplné odstavení chvaletické elektrárny v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, dále ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.