Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky

Na středních školách v pátek začínají jednotné přijímací zkoušky, druhý termín pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory a nástavby je v pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory podle dat Cermatu přihlásilo o zhruba 1640 uchazečů méně, letos jich je kolem 96 450. Uchazeči o víceletá gymnázia budou jednotnou přijímací zkoušku konat příští týden v úterý a ve středu. Celkem bude letos jednotnou přijímací zkoušku podle dat Cermatu skládat zhruba 122 400 žáků, o 2200 méně než loni.
Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a češtiny. Na test z matematiky je 70 minut, na češtinu mají uchazeči 60 minut. Do celkového výsledku zkoušky se žákům započítá vždy lepší výsledek z testu z matematiky a lepší výsledek z testu z češtiny. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou pro všechny obory na konci dubna. Výsledky prvního kola přijímacího řízení se uchazeči dozvědí 15. května.
Vliv na úspěch žáků má podle neziskové organizace EDUin i jejich psychické rozpoložení. Uchazeči by podle ní měli na zkoušku vyrazit s dostatečným předstihem. Při zkoušce doporučuje EDUin rozdělit si úlohy podle náročnosti a začít těmi lehkými. Důležité je číst pečlivě zadání, uvedl.
Děti řeší přijímací zkoušky na Lince bezpeční i v aplikacích
Přijímací zkoušky jsou pro děti spojeny se zvýšenou psychickou zátěží. To potvrzují také statistiky z Linky bezpečí, jejíž operátoři evidují zvýšený zájem dětí o téma přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci v této souvislosti podle mluvčí Linky bezpečí Michaely Klofcové nejčastěji popisují silný časový tlak i obavy ze selhání. „Bojí se, že zkoušky nezvládnou a zklamou nejen sebe, ale také rodiče,“ uvádí Klofcová.
Právě tlak ze strany rodiny může podle ní hrát významnou roli. „Někdy mají sami jinou představu o typu školy, ale nakonec podlehli tlaku rodičů a stojí před nimi náročnější zkoušky, než na které si troufají,“ dodává mluvčí.
S kontakty kvůli přijímacím zkouškám má zkušenost i aplikace Nepanikař. Tam se žáci základních škol obracejí hlavně prostřednictvím chatu. V souvislosti s přijímacími zkouškami se svěřují se stresem a nervozitou. „Nestihnu se připravit, nerozumím tomu, nechci zklamat, nemám podporující okolí,“ popisuje potíže zakladatelka aplikace Nepanikař Veronika Kamenská. Modul psychosociální pomoci má i aplikace Záchranka.
Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podle dat Cermatu podalo zhruba 156 400 uchazečů, z toho asi 6850 na šestiletá gymnázia a přibližně 19 130 na osmiletá. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo zhruba 159 170 uchazečů.
Žáci si mohli letos stejně jako loni podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Na přihláškách určovali, na kterou školu chtějí nejvíce. Do oborů středních škol je podle výsledků přijímacích zkoušek a jejich preferencí rozdělí stejně jako v minulém roce algoritmus.