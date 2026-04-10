Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky


Zdroj: ČTK, ČT24

Na středních školách v pátek začínají jednotné přijímací zkoušky, druhý termín pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory a nástavby je v pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory podle dat Cermatu přihlásilo o zhruba 1640 uchazečů méně, letos jich je kolem 96 450. Uchazeči o víceletá gymnázia budou jednotnou přijímací zkoušku konat příští týden v úterý a ve středu. Celkem bude letos jednotnou přijímací zkoušku podle dat Cermatu skládat zhruba 122 400 žáků, o 2200 méně než loni.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a češtiny. Na test z matematiky je 70 minut, na češtinu mají uchazeči 60 minut. Do celkového výsledku zkoušky se žákům započítá vždy lepší výsledek z testu z matematiky a lepší výsledek z testu z češtiny. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou pro všechny obory na konci dubna. Výsledky prvního kola přijímacího řízení se uchazeči dozvědí 15. května.

Vliv na úspěch žáků má podle neziskové organizace EDUin i jejich psychické rozpoložení. Uchazeči by podle ní měli na zkoušku vyrazit s dostatečným předstihem. Při zkoušce doporučuje EDUin rozdělit si úlohy podle náročnosti a začít těmi lehkými. Důležité je číst pečlivě zadání, uvedl.

Přijímací zkoušky jsou pro děti spojeny se zvýšenou psychickou zátěží. To potvrzují také statistiky z Linky bezpečí, jejíž operátoři evidují zvýšený zájem dětí o téma přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci v této souvislosti podle mluvčí Linky bezpečí Michaely Klofcové nejčastěji popisují silný časový tlak i obavy ze selhání. „Bojí se, že zkoušky nezvládnou a zklamou nejen sebe, ale také rodiče,“ uvádí Klofcová.

Právě tlak ze strany rodiny může podle ní hrát významnou roli. „Někdy mají sami jinou představu o typu školy, ale nakonec podlehli tlaku rodičů a stojí před nimi náročnější zkoušky, než na které si troufají,“ dodává mluvčí.

S kontakty kvůli přijímacím zkouškám má zkušenost i aplikace Nepanikař. Tam se žáci základních škol obracejí hlavně prostřednictvím chatu. V souvislosti s přijímacími zkouškami se svěřují se stresem a nervozitou. „Nestihnu se připravit, nerozumím tomu, nechci zklamat, nemám podporující okolí,“ popisuje potíže zakladatelka aplikace Nepanikař Veronika Kamenská. Modul psychosociální pomoci má i aplikace Záchranka.

Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podle dat Cermatu podalo zhruba 156 400 uchazečů, z toho asi 6850 na šestiletá gymnázia a přibližně 19 130 na osmiletá. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo zhruba 159 170 uchazečů.

Žáci si mohli letos stejně jako loni podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Na přihláškách určovali, na kterou školu chtějí nejvíce. Do oborů středních škol je podle výsledků přijímacích zkoušek a jejich preferencí rozdělí stejně jako v minulém roce algoritmus.

Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky

Na středních školách v pátek začínají jednotné přijímací zkoušky, druhý termín pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory a nástavby je v pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory podle dat Cermatu přihlásilo o zhruba 1640 uchazečů méně, letos jich je kolem 96 450. Uchazeči o víceletá gymnázia budou jednotnou přijímací zkoušku konat příští týden v úterý a ve středu. Celkem bude letos jednotnou přijímací zkoušku podle dat Cermatu skládat zhruba 122 400 žáků, o 2200 méně než loni.
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
VideoItálie zapůjčila muzeu v Mladé Boleslavi výjimečný motocykl z roku 1905

Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek navštívil Prahu a se svým českým protějškem Petrem Pavlem se shodl na tom, že vzájemné vztahy obou států jsou na velmi dobré úrovni. To může dokládat i zápůjčka motocyklu Laurin a Klement z roku 1905, o kterou se zasadila také česká hlava státu. Je to vůbec první motocykl na světě se čtyřválcovým řadovým motorem. Ve své době motorka představovala technologický vrchol. Stroj na sklonku první světové války z fronty odvezli italští vojáci, když zabavovali vše, co zůstalo po rakousko-uherské armádě. Pavel si motorku prohlédl vloni v létě v muzeu v Římě. Itálie teď výjimečný motocykl zapůjčila muzeu Škody Auto v Mladé Boleslavi. O možnosti vyrobit jeho repliku se stále jedná.
S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

Zhruba dvě stě záchranářů z Evropy a Izraele debatovalo v Praze o tom, jak zvládnout krizové události, jako jsou teroristické útoky, střelba v budovách či dopady extrémního počasí. Připravenost na mimořádné události vyhodnocovali po zkušenostech z uplynulých let. Při práci jim výrazně pomáhají i unikátní velkokapacitní vozy, se kterými zasahovali třeba u požáru v Hřensku, po tornádu na Moravě nebo u střelby na filozofické fakultě v Praze.
Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

U obce Horka u Staré Paky na Semilsku shořel průmyslový areál s kovovýrobou. Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na tři sta milionů korun. Událost se obešla bez zranění. Ve 20:00 vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, oheň dostali hasiči pod kontrolu a dál se nešíří. Zásah ale potrvá ještě dlouho.
Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

S reakcí na dopis prezidenta Petra Pavla vyčkává premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělí. Aktuálně je totiž premiér na dovolené. Pavel Babišovi napsal, že na letním summitu NATO hodlá být v čele české delegace. O účast na jednání v Ankaře se přou zástupci vlády s Hradem poslední týdny. Vyostřil se tak konflikt mezi hlavou státu a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Ten mluví o umanutosti prezidenta. Pavel argumentuje ústavou a zvyklostmi.
VideoK cenám potravin podobným těm na SPD jarmarcích se Česko může dostat či přiblížit, říká Šebestyán

Hnutí SPD před volbami uspořádávalo jarmarky, na kterých se prodávaly velmi levné potraviny, podle expertů často za ceny pod výrobními náklady. Na otázku moderátora Interview ČT24 Jiřího Václavka, kdy Češi takové slibované ceny potravin uvidí, odpověděl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), že bude naplňovat primárně programové prohlášení vlády a že cílem je ztransparentnit dodavatelský řetězec a edukovat veřejnost – ukázat, jak se tvoří cena. K cenám podobným SPD jarmarkům se prý Česko podle ministra může dostat nebo se jim minimálně přiblížit. Ministerstvu prý jde v „globálu“ o to, aby ceny potravin byly konstantní a ovlivňované pouze inflací, vysloveně zlevnění potravin v tomto kontextu Šebestyán nezmínil.
Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
