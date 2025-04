Přijímačky jsou náročné období. Pedagog radí, jak mohou rodiče podpořit své děti

Rodiče tím podle něj říkají dítěti, že cesta je důležitější než cíl. „Přijímačky jsou prostě rozřazovací. Někdy nemám v rukou to, že mě někteří porazí, a to i když jsem se hodně snažil. Ukazuji tím, že důležitá je práce za tím, nejen výsledek,“ míní pedagog s tím, že tímto aktem rodiče potvrdí dítěti určitou sebehodnotu – „Jsi pro mě důležitý, i když to nezvládneš.“

„Mám pro rodiče jeden tip, který vždy doporučuji, a to je předčasná oslava,“ podotýká Chrobák s tím, že by rodiče den či dva dny před zkouškami měli dítě vzít například na večeři a strávit společný čas. „Oslavíte nejen to, jestli se to povedlo nebo nepovedlo – což už teď nyní nemá nikdo v ruce –, ale oslaví se energie, kterou jste tomu všichni věnovali,“ dodává.

Podle něj může i rodič hodně odpracovat tím, jak on vnímá svůj strach. „Ty obavy i strachy tam máme, ale ať to nepřeneseme na dítě. A ta předčasná oslava je fajn – uvolní se totiž i rodič,“ dodal.

Podle Chrobáka jde přitom o jednu z největších obav u dětí. „Dítě si říká: ‚Já to nedám a zklamu, nebudou mě mít rádi.‘ A tímhle aktem můžou rodiče sejmout z dětí stres. Oni pak půjdou na přijímačky více v klidu a projeví se to nakonec i v těch bodech,“ míní.

Rozhovor o neúspěších

Pomoci podle něj může také rozhovor o neúspěších. „Jde o téma rozhovoru, které i já rád vedu se svými dětmi. Když se mi něco v životě nepovedlo, tak sdílet s nimi, co mi to přineslo, jak jsem to překonal,“ radí. „Když my jako rodiče mluvíme o tom, že se nám v životě vlastně hodně věcí nepodaří, ale jde o to, jak se k tomu postavíme – že jde o výzvu, se kterou jsem se porval a přineslo mi to a to, tak i dítě začne vnímat, že kdyby se mu přijímací zkoušky nepovedly, tak nejde o konec světa,“ podotýká.

Přijímací zkoušky jsou totiž podle něj často pro děti první takovou životní zkušeností, a proto mohou být děsivé. „V momentě, kdy i rodič sdílí své nezdary, tak to může hodně podpořit jejich vzájemný vztah. Přijímačky jsou mnohdy také jedna z prvních zkoušek vztahu rodič–dítě. I rodič je také hodně prožívá. Je to společná výzva,“ dodává.

„Jsme na té lodi společně – já mám strach o tebe a ty máš strach o to, jestli to zvládneš, a je to v pohodě. Stačí to jen pojmenovat,“ míní pedagog a dodává, že právě pojmenování strachů bývá další funkční psychologickou technikou.