Ministerstvo očekává dvacetimiliardový přebytek důchodového systému

Důchodový systém by mohl podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku kolem dvaceti miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.
„Pokud nás nezaskočí velmi vysoká inflace spojená s íránskou krizí, tak by přebytek mohl být až dvacet miliard. Takže opravdu letošní výsledek hospodaření v důchodovém pojištění očekáváme příznivý,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec.
Ke konci března byl systém penzí zhruba osm miliard korun v minusu. Lepšího výsledku dosáhl naposledy v roce 2020. Do konce roku ale kabinet počítá s výrazným zlepšením. Přičítá ho především růstu mezd, současná opozice i změnám, které prosadila v minulém vládním období.
Podle Machance by se přebytek mohl udržet i několik dalších let. „Ten přebytek nám vydrží řádově pět let, možná i deset let. Záleží, jak se nám bude vyvíjet inflace i růst mezd,“ řekl.
Vláda chystá první změny
Na stav penzijního účtu budou mít dopad i změny, které připravuje současná vláda ANO, SPD a Motoristů. První část úprav chce Juchelka projednat ve vládě ještě během května. Předloha počítá například s větší motivací k práci ve vyšším věku nebo se zvyšováním důchodů při dosažení určitého věku.
Penze by se podle návrhu zvyšovaly o pět set korun při dosažení osmdesáti, pětaosmdesáti, devadesáti a pětadevadesáti let. Při stých narozeninách by se důchod zvýšil o tisíc korun.
„Věkově podmíněné valorizace jsou v řádu stovek milionů korun. V tuto chvíli. To znamená, že to bude exponenciálně růst až později,“ řekl Juchelka. Podle něj bude další vývoj záviset na stárnutí populace i délce dožití. „Nedokážeme úplně přesně predikovat, kolik těch důchodců bude,“ doplnil.
Úprava výpočtu pravidelného navyšování penzí se má podle ministra projevit až kolem roku 2029. Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD) uvedla, že opožděný dopad souvisí s předchozím poklesem reálných mezd. Podle ní chce vláda občanům dát „jasnou zprávu a jistotu“.
První sada změn má podle představ vlády platit od příštího roku. Následovat mají úpravy u náročných profesí a důchodového věku, které by měly začít platit od ledna 2028.
Opozice varuje před plošným rozdáváním
Zástupci opozice vládní plány kritizují. Podle nich mohou navrhované změny vrátit důchodový systém do hlubších ztrát.
Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vládu vyzval, aby se vyhnula plošným opatřením. „Já před tím varuju a říkám této vládě: nedělejte to, nerozdávejte to plošně,“ uvedl. Peníze by podle něj měly směřovat hlavně k seniorům, kteří potřebují sociální nebo zdravotní služby, například přes příspěvek na péči.
Podle místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) je postupné prodlužování věku odchodu do důchodu mírnější variantou než případné budoucí skokové zvýšení. „Děláme tu příznivější variantu pro ty lidi, než když potom nějaká budoucí vláda bude muset ten věk skokově třeba o několik let prodloužit,“ uvedla.