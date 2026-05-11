Ministerstvo očekává dvacetimiliardový přebytek důchodového systému


Události: Důchodový systém letos skončí v přebytku
Důchodový systém by mohl podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku kolem dvaceti miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.

„Pokud nás nezaskočí velmi vysoká inflace spojená s íránskou krizí, tak by přebytek mohl být až dvacet miliard. Takže opravdu letošní výsledek hospodaření v důchodovém pojištění očekáváme příznivý,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec.

Ke konci března byl systém penzí zhruba osm miliard korun v minusu. Lepšího výsledku dosáhl naposledy v roce 2020. Do konce roku ale kabinet počítá s výrazným zlepšením. Přičítá ho především růstu mezd, současná opozice i změnám, které prosadila v minulém vládním období.

Podle Machance by se přebytek mohl udržet i několik dalších let. „Ten přebytek nám vydrží řádově pět let, možná i deset let. Záleží, jak se nám bude vyvíjet inflace i růst mezd,“ řekl.

Vláda chystá první změny

Na stav penzijního účtu budou mít dopad i změny, které připravuje současná vláda ANO, SPD a Motoristů. První část úprav chce Juchelka projednat ve vládě ještě během května. Předloha počítá například s větší motivací k práci ve vyšším věku nebo se zvyšováním důchodů při dosažení určitého věku.

Penze by se podle návrhu zvyšovaly o pět set korun při dosažení osmdesáti, pětaosmdesáti, devadesáti a pětadevadesáti let. Při stých narozeninách by se důchod zvýšil o tisíc korun.

„Věkově podmíněné valorizace jsou v řádu stovek milionů korun. V tuto chvíli. To znamená, že to bude exponenciálně růst až později,“ řekl Juchelka. Podle něj bude další vývoj záviset na stárnutí populace i délce dožití. „Nedokážeme úplně přesně predikovat, kolik těch důchodců bude,“ doplnil.

Úprava výpočtu pravidelného navyšování penzí se má podle ministra projevit až kolem roku 2029. Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD) uvedla, že opožděný dopad souvisí s předchozím poklesem reálných mezd. Podle ní chce vláda občanům dát „jasnou zprávu a jistotu“.

První sada změn má podle představ vlády platit od příštího roku. Následovat mají úpravy u náročných profesí a důchodového věku, které by měly začít platit od ledna 2028.

Opozice varuje před plošným rozdáváním

Zástupci opozice vládní plány kritizují. Podle nich mohou navrhované změny vrátit důchodový systém do hlubších ztrát.

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vládu vyzval, aby se vyhnula plošným opatřením. „Já před tím varuju a říkám této vládě: nedělejte to, nerozdávejte to plošně,“ uvedl. Peníze by podle něj měly směřovat hlavně k seniorům, kteří potřebují sociální nebo zdravotní služby, například přes příspěvek na péči.

Podle místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) je postupné prodlužování věku odchodu do důchodu mírnější variantou než případné budoucí skokové zvýšení. „Děláme tu příznivější variantu pro ty lidi, než když potom nějaká budoucí vláda bude muset ten věk skokově třeba o několik let prodloužit,“ uvedla.

Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

Loď s hantavirem opustilo 94 lidí

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

Počet stížností na školách roste. Konfliktům lze ale často předejít

Česká školní inspekce (ČŠI) v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ni obrátili rodiče téměř v patnácti stech případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle ČŠI i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty či neshodami totiž často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou čtyři, jména Zůna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil již na konci dubna, konkrétní jména zná i Babiš.
VideoStart stavební sezony provází dražší materiály a čekání

Stavební sezona se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy – asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65 procent a čeká se na něj dva týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá – v prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta. Úřady za první tři měsíce roku vydaly skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, o sedm procent víc než před rokem. V novém roce pak začala výstavba skoro deseti tisíc nových bytů, což znamená meziroční nárůst bezmála sedmnáct procent.
Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.
Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců, který se má uskutečnit v Brně, je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) „otevíráním starých ran“. Podle předsedy ODS Martina Kupky program Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) naopak směřuje ke smíření, které je podle něj potřeba podporovat. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho strana patrně podpoří sněmovní rezoluci proti konání sjezdu. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval, že by takové usnesení vyslalo špatný diplomatický signál. V Nedělní debatě moderované Martinem Řezníčkem se hosté věnovali také slovníku některých politiků a zastoupení Česka na summitu NATO.
