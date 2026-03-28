Panama, Madagaskar i Kamerun. Čechům chodí důchody už do 97 zemí


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24

Přes 111 tisíc seniorů loni pobíralo českou penzi v zahraničí, meziročně o tři tisíce víc, zjistila ČT od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem tak loni stát vyplatil téměř sedm miliard korun, které poslal do 97 zemí. Nejvíce na Slovensko, nechybí ale ani exotičtější místa jako Tunisko, Gruzie nebo Pákistán.

Počet příjemců českých důchodů v zahraničí posledních dvacet let narůstá. V roce 2006 to podle ČSSZ bylo 46 tisíc důchodců, kteří žili v zahraničí, loni už téměř dva a půl krát více.

„V roce 2024 činil počet důchodců s výplatou do zahraničí 108 117 osob, v roce 2025 to bylo 111 116 osob,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Nejvíce českých důchodců čerpá peníze na Slovensku (42 914), v Německu (19 412) a v Polsku (19 144). „Pořadí států se meziročně příliš nemění,“ dodala Drmolová.

O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni
Čeští penzisté ale bydlí i v exotičtějších státech, například v Jihoafrické republice (46), v Mongolsku (21), na Kubě (pět) nebo v Číně (dva). Ojediněle se nacházejí i v zemích jako Malajsie, Uruguay, Kamerun a Keňa.

S větším počtem důchodců v cizině roste i částka, kterou stát do zahraničí posílá. Loni to bylo skoro sedm miliard korun, meziročně zhruba o půl miliardy víc.

Jednodušší podmínky

Od letošního ledna se podmínky výplaty většiny důchodů do zahraničí zjednodušily. Dříve stát vyplatil penzi až poté, co důchodce trvale žijící v zahraničí poslal úředně ověřené potvrzení o žití. Pokud ho dodal po delší době, byla ve vyplácení důchodu pauza a penzi pak stát vyplatil zpětně.

„Od prvního ledna 2026 tito klienti již nemusí zasílat Potvrzení o žití před každou splátkou důchodu, ale pouze dvakrát ročně, v prosinci a červnu,“ vysvětlila Drmolová. Díky nové změně budou důchodcům žijícím ve státech Evropské unie a smluvních státech penze chodit automaticky každý měsíc i bez povinnosti každý měsíc potvrzení dokládat.

Vláda plánuje zvyšování důchodů i zastropování důchodového věku
Čeští penzisté žijící na Slovensku, kterých je vůbec nejvíce, mají nově výjimku. Nemusí posílat potvrzení vůbec. Ověřování údajů o úmrtí totiž probíhá elektronicky mezi ČSSZ a slovenskou Sociální pojišťovnou.

Další změnou je zrušení možnosti výplaty bankovním šekem. Od ledna se penze vyplácí pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet.

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
před 16 hhodinami

Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
před 23 hhodinami

Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
včera v 07:47

O předčasný důchod žádá kvůli výhodnějšímu výpočtu dvakrát víc lidí než loni

Díky novému pravidlu pro výpočet výše předčasného důchodu o něj letos zažádal rekordní počet lidí. Novinka, která zvýhodňuje osoby pracující déle než 45 let, začala platit letos v lednu. Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.
včera v 06:00

EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
26. 3. 2026
Načítání...