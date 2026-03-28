Panama, Madagaskar i Kamerun. Čechům chodí důchody už do 97 zemí

Přes 111 tisíc seniorů loni pobíralo českou penzi v zahraničí, meziročně o tři tisíce víc, zjistila ČT od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem tak loni stát vyplatil téměř sedm miliard korun, které poslal do 97 zemí. Nejvíce na Slovensko, nechybí ale ani exotičtější místa jako Tunisko, Gruzie nebo Pákistán.
Počet příjemců českých důchodů v zahraničí posledních dvacet let narůstá. V roce 2006 to podle ČSSZ bylo 46 tisíc důchodců, kteří žili v zahraničí, loni už téměř dva a půl krát více.
„V roce 2024 činil počet důchodců s výplatou do zahraničí 108 117 osob, v roce 2025 to bylo 111 116 osob,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Nejvíce českých důchodců čerpá peníze na Slovensku (42 914), v Německu (19 412) a v Polsku (19 144). „Pořadí států se meziročně příliš nemění,“ dodala Drmolová.
Čeští penzisté ale bydlí i v exotičtějších státech, například v Jihoafrické republice (46), v Mongolsku (21), na Kubě (pět) nebo v Číně (dva). Ojediněle se nacházejí i v zemích jako Malajsie, Uruguay, Kamerun a Keňa.
S větším počtem důchodců v cizině roste i částka, kterou stát do zahraničí posílá. Loni to bylo skoro sedm miliard korun, meziročně zhruba o půl miliardy víc.
Jednodušší podmínky
Od letošního ledna se podmínky výplaty většiny důchodů do zahraničí zjednodušily. Dříve stát vyplatil penzi až poté, co důchodce trvale žijící v zahraničí poslal úředně ověřené potvrzení o žití. Pokud ho dodal po delší době, byla ve vyplácení důchodu pauza a penzi pak stát vyplatil zpětně.
„Od prvního ledna 2026 tito klienti již nemusí zasílat Potvrzení o žití před každou splátkou důchodu, ale pouze dvakrát ročně, v prosinci a červnu,“ vysvětlila Drmolová. Díky nové změně budou důchodcům žijícím ve státech Evropské unie a smluvních státech penze chodit automaticky každý měsíc i bez povinnosti každý měsíc potvrzení dokládat.
Čeští penzisté žijící na Slovensku, kterých je vůbec nejvíce, mají nově výjimku. Nemusí posílat potvrzení vůbec. Ověřování údajů o úmrtí totiž probíhá elektronicky mezi ČSSZ a slovenskou Sociální pojišťovnou.
Další změnou je zrušení možnosti výplaty bankovním šekem. Od ledna se penze vyplácí pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet.