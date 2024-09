Minimální mzda se příští rok zvýší o 1900 korun, řekl Jurečka

V příštím roce vzroste minimální mzda o 1900 korun z 18 900 korun na 20 800 korun měsíčně. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na začátku srpna ministerstvo odhadovalo zvýšení minimální mzdy v příštím roce na 20 600 korun, tento návrh posílalo do meziresortního připomínkového řízení.

„Na příští rok bude růst minimální mzda o 1900 korun. Měsíčně si ti lidé vydělají více o tuto částku,“ uvedl Jurečka. Nárůst minimální mzdy, který vláda odsouhlasila, považuje za bezprecedentní.

Ministr dále vysvětlil, že růst minimální mzdy bude znamenat pro dalších zhruba 500 tisíc lidí v platové sféře růst zaručených mezd v jednotlivých platových stupních, kromě nejvyšších platových tříd.

„Tento krok dlouhodobě pomáhá lidem, kteří berou nejen zaručenou minimální mzdu napříč ekonomikou, ale berou i ty minimální zaručené mzdy v té platové sféře. Toto je krok, který by od naší vlády čekal málokdo,“ poznamenal Jurečka. Do roku 2029 by se minimální mzda mohla podle něj zvýšit na 28 tisíc až 29 tisíc korun.