Median: Volby by v srpnu vyhrálo ANO, Stačilo! si polepšilo

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů. Od července si ale o 2,5 procentního bodu pohoršilo, vyplývá z volebního modelu agentury Median. Druhá koalice SPOLU zůstala na 19,5 procenta, hnutí SPD s podporou dalších stran na čtrnácti procentech a hnutí STAN na jedenácti procentech. Hnutí Stačilo! si polepšilo na devět procent, Piráti klesli o procentní bod na 6,5 procenta a Motoristé byli na pěti procentech, což je hranice nutná pro vstup do sněmovny.
Preference Stačilo! vzrostly o čtyři procentní body. Srpnový průzkum poprvé zahrnul spolupráci Stačilo! se SOCDEM, která byla oznámena v červenci. Druhou stranou, která si v srpnovém průzkumu polepšila, byli Motoristé. V jejich případě to ale bylo pouze o půl procentního bodu.
„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ uvedla agentura. Lidé ve věku 25 až 34 let, podnikatelé a vysokoškolsky vzdělaní nejčastěji volí koalici SPOLU. Třetině voličů SPD je 65 a více let.
Median upozornil na to, že ANO si dovede nejlépe udržet své voliče. Hnutí by znovu volilo 69 procent lidí, kteří byli jeho voliči už před čtyřmi lety. Více než polovina lidí, kteří u minulých voleb nebyli, by nyní k volbám opět nešla. „Třetina současných voličů STAN volila v minulých volbách koalici SPOLU. Dalších 21 procent z bývalých voličů SPOLU se k volbám nechystá nebo neví, koho volit,“ doplnil.
Přepočet na mandáty
Ve dvousetčlenné sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 64 poslaneckých mandátů, SPOLU 41 křesel, SPD s podporou dalších stran 29, Starostové 23, Stačilo! 19, Piráti s podporou Zelených třináct a Motoristé jedenáct poslanců.
Voleb do Poslanecké sněmovny by se v srpnu zúčastnilo 57,5 procenta dotázaných, z toho 45,5 procenta určitě a dalších dvanáct procent účast zvažovalo. Proti červencovému průzkumu ochota zúčastnit se voleb klesla o 1,5 procentního bodu. V posledních sněmovních volbách v říjnu 2021 přesáhla účast 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1020 respondentů.