Lidovci chtějí vyšší daňovou slevu na potomky i vyšší sociální odvody pro bezdětné

Lidovci požadují růst daňové slevy na děti. Do koaličního jednání jdou s několika návrhy. Daňovou slevu na dítě navrhuje KDU-ČSL na jedno dítě zvednout v jednotlivých variantách ročně o 1200 až 2400 korun, u dvou dětí o 3600 až 7200 korun a u tří a více dětí o 7200 až 14 400 korun. Nejštědřejší varianta by podle propočtů strany vyšla na osm miliard. „My se v tom našem návrhu jasně opíráme o programové prohlášení vlády, ke kterému jsme se všichni v rámci této vládní koalice zavázali, kde tam jasně říkáme, že chceme usilovat o zvýšení slev na děti,“ připomněl Jurečka.

Ostře proti je naopak většina koaličních stran v případě návrhu, který by o dva procentní body zvýšil odvody pro bezdětné starší pětatřiceti let. „Budu o tom chtít jednat, prostě nám to přijde jako rozumná kombinace dvou faktorů na podporu rodičů,“ zdůvodnil návrh Jurečka.

Aktuálně zaměstnanci odvádějí na sociální pojištění 7,1 procenta z hrubého výdělku – 6,5 procenta na důchody a 0,6 procenta na nemocenské. Nově by bezdětní měli podle lidovců posílat na důchody o dva procentní body více. Dohromady by tak odváděli 9,1 procenta. Rodiče tří dětí by do sociálního systému měli podle plánu lidovců platit celkem 5,1 procenta a dvou dětí 6,1 procenta. Bezdětným do 35 let a rodičům s jedním dítětem by sazba zůstala stejná jako dnes, tedy na 7,1 procenta. Nezměnila by se podle lidovců ani rodičům dospělých potomků.

„To je prostě úplná šikana bezdětných. Naprostý nesmysl a vyšší porodnosti to nepomůže,“ kritizovala místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).