Lidovci chtějí daň z tichého vína alespoň odložit. Argumentují mrazem zničenou úrodou

„To, co se stalo za poslední zhruba dva týdny, jak pro vinaře, tak pro vinohradníky (...) je opravdu katastrofa, která tady v některých regionech sto let nebyla. Myslím si, že to má vzít vláda a vládní koalice v potaz,“ prohlásil Jurečka pro ČT. Dodal, že by se vzhledem k okolnostem měla daň na tiché víno minimálně odložit.

Ke zrušení plánu na zdanění tichého vína vyzval ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) i Svaz vinařů. Po horku následovaném prudkými mrazy je v Čechách poškozeno a zničeno 95 procent úrody. Na Moravě bude výnos nižší nejméně o čtvrtinu, škody ale mohou v některých podoblastech přesáhnout i třicet procent.