Jurečka chce snížit daně rodinám s více dětmi. Plán přichází pozdě, míní Stanjura

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce ještě do konce volebního období snížit daně rodinám se dvěma a více dětmi. Podle něj by mohly úlevy vzrůst až o čtvrtinu. Pro rodiny s minimálně třemi dětmi pak Jurečka hodlá do určité výše příjmů navrhnout takzvané daňové prázdniny. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je však k takovým plánům spíše skeptický a míní, že přicházejí pozdě.

„Chceme do konce volebního období opravdu tuto věc zrealizovat, to znamená dát možnost daňových prázdnin pro rodiny, které mají tři a více dětí, pro jejich rodiče. Udělat to případně i s nějakou kombinací zvýšení daňových slev,“ řekl Jurečka.

Česká vláda si napsala návrh na daňové prázdniny pro tyto rodiny do svého programového prohlášení. Dle plánu by měly nárok na osvobození od daně z příjmu jen do určité hranice.

Podrobnosti k daňovým prázdninám zatím nesdělil. Jasněji má ale v tom, že sleva na druhé a třetí dítě by měla vzrůst o dvacet až pětadvacet procent. U druhého dítěte by to tak mohlo být až o 470 korun, u třetího o 580 korun měsíčně více než nyní.

Nejprve ale bude muset přesvědčit ministra financí. „Máme začátek dubna. Pokud by to mělo být účinné v tomto volebním období, tak už to podle mě reálné není. Protože pokud bychom chtěli udělat nějaké výraznější daňové změny k 1. lednu 2025, tak si myslím, že už se ten proces nestihne. Ale na debatu jsem připraven,“ podotkl Stanjura.

Další strany mají už před koaličním jednáním o Jurečkově plánu podmínky. „Rádi bychom, aby byl systém předvídatelný pro rodiče, proto dlouhodobě chceme průběžnou valorizaci,“ okomentovala místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Opozice je k návrhu vstřícná. „Zůstávalo by jim více peněz v peněženkách, nemuseli by žádat o sociální dávky a hlavně by to pomohlo zejména nízkopříjmovým rodinám,“ vyjádřila se místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

„Pan Jurečka hodně mluví a málo koná. Já si myslím, že už s tím měl přijít dávno,“ řekla předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Ministr práce chce vyjednat podporu pro své daňové návrhy do konce června.