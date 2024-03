Nesplněný slib. Jednotné inkasní místo mělo zjednodušit odvody i ušetřit, vláda ho ale zřídit nestihne

Jednotné inkasní místo, tedy systém, v němž by zaměstnavatel všechny odvody posílal prostřednictvím jedné instituce, v tomto volebním období fungovat nebude, i když to koalice slíbila v programovém prohlášení. České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Toto opatření zároveň doporučuje i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle ní je současný systém administrativy nákladný a komplikovaný pro podavatele i pro stát.

Na projektu se podle šéfa resortu financí pracuje a ministerstvo chce stihnout alespoň přípravu zakázky. Uvedl také, že to znamená nemalé investice v řádu jednotek miliard.

„Věřím, že uzavřeme zakázku, budeme vědět za kolik a kdy bude hotovo, ale určitě to nebude k lednu 2025,“ řekl Stanjura. Podle něj zakázka jako celek připravena být ani nemůže, jelikož se bude nasazovat postupně. První fáze by mohla fungovat asi za dva roky po podpisu smlouvy, upřesnil.

Výrazné zjednodušení administrativy

Tuto úpravu doporučovala Národní ekonomická rada vlády už při tvorbě takzvaného konsolidačního balíčku. A plán na jednotné inkasní místo je i mezi aktuálními třemi desítkami návrhů NERV. Současný stav, kdy zaměstnavatel nebo podnikatel odvádí více plateb, je podle návrhu komplikovaný a nákladný nejen pro samotné plátce, ale i pro veřejné instituce.

Například společnost STILL, která se věnuje oblastem od stavebnictví po autoprůmysl a zaměstnává dvě stě lidí, by uvítala zjednodušení administrativy, třeba právě ve formě jednoho inkasního místa. Očekává, že kromě plateb by se tak mohla sjednotit především i komunikace se státem. „Dneska s různými úřady běží komunikace různým způsobem, i když elektronicky, ale zabírá podstatnou část času celého toho procesu,“ popisuje finanční ředitel firmy Roman Trbušek.

Čtyři desítky zaměstnanců pracují ve firmě NeoTax, většina z nich na dálku. Klientům se snaží usnadnit práci s daněmi a dalšími odvody. To by sami vítali i od státu. Podle provozní ředitelky by jedno inkasní místo pomohlo zejména menším společnostem. „Pokud má třeba firma sedm zaměstnanců a každý je u jiné pojišťovny, musí poslat tiskoviny na sedm pojišťoven, musí odeslat sedm separátních plateb – na sociální, na finanční úřad...“ vyjmenovává provozní ředitelka společnosti NeoTax Nikola Žítková.

Na projekt je potřeba více času, uznává ministr financí i opozice

Současný kabinet s možností jednotného inkasního místa počítá v programovém prohlášení, ve kterém je zmíněné hned dvakrát. „Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu“ stojí v programovém prohlášení. Na jiném místě v dokumentu je pak ještě věta: „Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.“

Podle ministra financí sice do konce volebního období v praxi fungovat nebude, vláda ale pracuje na přípravách. Projektu má předcházet ještě nový daňový informační systém. „Věřím, že do konce letošního roku budeme schopni vybrat uchazeče a podepsat smlouvu, to je klíčový předpoklad k tomu, aby jednotné inkasní místo mohlo vzniknout,“ uvedl Stanjura.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) chce vláda život lidem zjednodušovat, digitalizovat státní správu a snižovat byrokracii. „Budeme se v rámci vlády zabývat vyhodnocením plnění programového prohlášení a budeme panu ministrovi klást, stejně jako on nám mnoho otázek,“ sdělil České televizi.