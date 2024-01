Vládě se podle Kupky podaří zrychlit povolování staveb, Havlíček by z návrhů NERV zavedl jednotné inkasní místo

Ministerstvo financí očekává horší výsledek ekonomiky, Česko se tak letos pravděpodobně nevrátí na předcovidovou úroveň výkonu národního hospodářství. Národní ekonomická rada vlády (NERV) proto představila 37 návrhů, jak výkon tuzemské ekonomiky zlepšit. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) vláda již řadu doporučení realizuje, do konce volebního období dotáhne například zkrácení doby povolování staveb. Karel Havlíček (ANO) mu v pořadu Události, komentáře oponoval, že se vláda chová příliš rozpočtově, a i když je nezbytné šetřit, je současně třeba se koukat na strukturu HDP.

Právě takové návrhy ve svém dokumentu shrnula Národní ekonomická rada vlády (NERV). Daniel Münich, ekonom a člen NERV a think-tanku IDEA při CERGE-EI, uvedl, že se v doporučeních snažili být jasní, řada věcí je ale na stole již dlouho. „Tato opatření jsme již mohli mít zavedená pět, deset let a NERV měl potřebu na ně upozornit,“ řekl.

Ministr dopravy teď považuje za důležité podpořit průmysl, urychlit stavební procesy, zpružnit pracovní trh, ale i podporu bytové výstavby a zkvalitnění školství. V diskusním pořadu mluvil například o znovuzavedení osmileté základní školní docházky, důraz kladl na zefektivnění školství zejména v regionech. To jsou podle ministra dopravy klíčová odvětví a změny, které nastartují českou ekonomiku.

To, že se zhoršilo očekávání výkonu české ekonomiky, je podle Kupky i tím, že se zhoršila situace v Německu, na sousední ekonomiku jsme totiž úzce navázáni. Roli podle něj hrají i neřešené problémy z předchozích let.

Změny jsou již rozběhnuté, říká Kupka

Karel Havlíček (ANO) upozornil, že Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, která ještě nedosáhla předcovidové úrovně HDP. Vládě vyčetl, že se chová čistě rozpočtově, účetně a nedívá se na ukazatel HDP a jeho strukturu. Mluvil o potřebě ekonomiky založené na přidané hodnotě.

Z návrhů NERV by implementoval jednotné inkasní místo, daňový odpočet na vědu, výzkum a inovace, podporu tohoto odvětví by zjednodušil. S ministrem Kupkou by se shodl na podpoře PPP projektů nebo na národní rozvojové bance.

Hlavní ekonomická analytička ČRo Radiožurnálu Jana Klímová návrhy NERV hodnotí kladně. Jsou navzájem provázané, v pěti základních oddílech zaznívá řada doporučení, která by ale bylo dobré implementovat v celku, a dát tak impuls ekonomice, říká. Zároveň ale potvrzuje, že jde o opatření, jež se stále opakují. „Mezi těmi 37 věcmi nenajdeme nic, co jsme neslyšeli desetkrát,“ podotkla.