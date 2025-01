Lidé v Brně druhý den hlasují v doplňovacích senátních volbách

V jedenácti městských částech Brna, které spadají do volebního obvodu číslo 60, se v sobotu v osm hodin ráno znovu otevřely volební místnosti. Lidé mohou přijít svůj hlas odevzdat až do čtrnácti hodin, kdy se místnosti uzavřou a volební komise začnou se sčítáním hlasů. V doplňovacích volbách do Senátu lidé druhý den vybírají nástupce zesnulého zákonodárce Romana Krause (ODS), který náhle zemřel loni 30. října. Voliči mohou poprvé využít elektronické občanské průkazy.