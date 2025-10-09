U zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 nastane „určité rozvolnění“, míní znovuzvolený poslanec Matěj Ondřej Havel (TOP 09). K elektromobilitě se však dle něj „jednou dostaneme“. Senátor Róbert Šlachta (Přísaha) soudí, že „jestli mají být nějaké inovace a trh, tak to musí být dané trhem a zákazníky, ne byrokraty a politiky z Bruselu“. Green Deal v Událostech, komentářích, moderovaných Barborou Kroužkovou, označil za chaos, Havel ale podotkl, že se netýká jen automobilového průmyslu.
K elektromobilitě se dostaneme, míní Havel. Šlachta nechce „diktát z Bruselu“
Přehodnocení zákazu považuje Havel z hlediska geopolitické situace za nevyhnutelné. „Myslím si, že striktní zákaz výroby spalovacích motorů po roce 2035 padá,“ usoudil. Připustil, že by se mohly ještě vyrábět automobily s hybridním pohonem. „Je potřeba brát v potaz, že evropské automobilky (…) potřebují předvídatelné prostředí,“ upozornil.
Připomněl také vysoké investice některých výrobců – například Škoda Auto nebo Toyoty – do elektromobility. „Musíme myslet na konkurenceschopnost Evropy, jinak nám vlak ujede,“ dodal.
Šlachta mluví o chaosu, Havel ukazuje na Čínu
Dle Šlachty přišel s Green Dealem chaos. Moderátorka Kroužková poukázala na to, že automobilky se na kroky Evropské unie adaptovaly a utvořily si plány. Dotázala se, zda vytvářením tlaku na Brusel, aby padla hranice roku 2035, nevznikne chaos ještě větší. „Vidíme prodejnost, automobilkám se to nevyplácí,“ je přesvědčen Šlachta.
Uvedl, že si „chaos děláme sami, sami si děláme nepředvídatelné prostředí“. „Jestli mají být nějaké inovace a nějaký trh, tak to musí být dané trhem a zákazníky, ne byrokraty a politiky z Bruselu,“ pokračoval. Zmínil také, že „diktát z Bruselu nejsme schopni plnit“.
Evropa dle Šlachty pod vlivem nařízení, regulací a zákazů prý začíná ekonomicky kulhat. Havel reagoval, že Green Deal je konkrétní řešení klimatických dohod. Rozumí však tomu, že musí nastat kompromis. „Nemůžeme ohrozit evropskou konkurenceschopnost, nemůžeme regulacemi zlikvidovat vývoj,“ zopakoval.
Havel také poukázal na Čínu, která závazek ke konci spalovacích motorů nemá. Peking má dle něj největší instalovaný výkon solárních elektráren. „Ne proto, že by chtěla (Čína) ochránit klima, ale protože to je cesta technologického vývoje a protože energie ze Slunce je levnější,“ zdůraznil.
„Trend v automobilovém průmyslu k elektromobilitě směřuje,“ věří Havel. S tím Šlachta nesouhlasil. „Nechte to na trhu, nechte to na zákaznících, a ne to, že jim budeme diktovat,“ dodal.