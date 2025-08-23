Inspekce silniční dopravy (INSID), jež zahájila činnost 1. července letošního roku, funguje již déle než měsíc a půl. Jejím hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti na českých silnicích a dálnicích prostřednictvím kontrol nákladní dopravy. V červenci odhalila 416 přestupků, přičemž nejčastěji řidiči porušovali pravidla týkající se doby řízení a odpočinku. Inspektoři se ovšem setkali i s případem, kdy jeden z řidičů odmítl respektovat fakt, že je INSID organizační složkou státu.
Inspekce silniční dopravy za dva měsíce udělila milionové sankce
Inspekce silniční dopravy vznikla na základě novely zákona o silničním provozu transformací Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které fungovalo od roku 2000 jako příspěvková organizace ministerstva dopravy. Hlavní změnou provázející tuto transformaci je navýšení pravomocí inspektorů. Ti od července nově mohou zastavovat vozidla i bez doprovodu policie a Celní správy a udělovat sankce řidičům.
CSPDS provedlo v roce 2024 celkem 3287 silničních kontrol, při kterých zkontrolovalo 17 530 vozidel, z nichž 2286 bylo kontrolně zváženo. Více než tři čtvrtiny ze zvážených vozidel nevyhověly limitům.
Nová Inspekce za první měsíc své existence zkontrolovala celkem 1397 nákladních vozidel a autobusů, přičemž přestupek byl zjištěn u téměř každého třetího z nich. INSID může kontrolovat i osobní auta, avšak činila by tak pouze ve výjimečných případech. Například ve chvíli, kdy by se z automobilu nadměrně kouřilo.
Srovnávat bilanci INSID za první měsíc s předchozí bilancí CSPDS ale podle ministerstva dopravy není možné, protože současný způsob výkonu práce se od toho předchozího spolupracujícího s policií liší. „I v oblasti metodiky jsou tam rozdíly,“ upřesnil tiskový mluvčí resortu dopravy František Jemelka.
V červenci nová Inspekce zkontrolovala více cizinců než Čechů. Vůbec nejčastějšími hříšníky ze zahraničních dopravců byli ti s polskou registrační značkou, po nichž následovali řidiči se slovenskou a rumunskou registrační značkou. Kontroly probíhaly na dálnicích, ve městech i obcích.
„Nově vyjíždíme i na místní komunikace, zkrátka tam, kde nás starostové měst a obcí upozorňují na problém. Jsme schopni reagovat pružně a rychle tak, aby kontroly měly maximální efekt,“ přiblížila ředitelka INSID Lenka Ptáčková Melicharová, která již předtím působila v čele CSPSD. Hned v první den fungování nové instituce se tak inspektoři zaměřili třeba na okolí Dobříše na Příbramsku, kudy si kamiony zkracují cestu mezi dálnicemi D4 a D5.
Řidiči nejčastěji překračovali povolenou dobu řízení
Největší podíl přestupků tvořilo v červenci překračování povolené doby řízení a nedodržení délky přestávek nebo doby denního či týdenního odpočinku. Dle evropských předpisů musí nejdéle po čtyřech a půl hodinách řízení následovat alespoň pětačtyřicetiminutová přestávka. Inspektoři nicméně zaznamenali i případ, kdy jel řidič nákladního vozidla bez zastavení přes sedm hodin.
„Tyto přestupky považujeme za jedny z nejzávažnějších, protože únava řidiče za volantem čtyřicetitunového kolosu ohrožuje všechny na silnici. Často přitom nejde ani tak o selhání jednotlivců, jako spíš o důsledek systémového tlaku, který je na řidiče vyvíjen,“ vysvětlil ředitel Kontrolní sekce INSID Pavel Bergman.
Sankce proto podle Bergmana v podobných případech směřují především na dopravce, kteří jsou za dodržování pracovního režimu řidiče odpovědní. Ten kromě již výše zmíněných povinných přestávek po čtyřech a půl hodinách jízdy ovlivňují i další pravidla. Denně smí řidič sedět za volantem nanejvýš devět hodin, přičemž dvakrát týdně je povoleno jet až deset hodin. Údaje o době řízení, přestávkách a odpočinku zaznamenává karta řidiče, která musí být při jízdě vložena v tachografu.
Řidiče kamionů v Česku nicméně trápí nedostatek parkovacích míst, kterých podle studie, již si nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), chybělo v březnu na tuzemských dálnicích více než třináct set. Kvůli tomu kamiony mnohdy parkují na čerpacích stanicích, v zákazech zastavení, nebo dokonce na sjezdech či křižovatkách. I proto nyní vzniká řada nových odpočívadel, na nichž by mělo během letošního roku vzniknout celkem 630 nových míst. Polovina z nich bude určena právě pro kamiony.
Pokuty a kauce
Inspektoři ovšem v červenci odhalili i jiné prohřešky. Šlo například o manipulace s tachografem nebo zásahy do řídících systémů vozidla s cílem obejít emisní normy. Další přestupky se pak týkaly třeba přetížení kamionů, nedodržení podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů (ty upravuje Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která je známá také jako ADR) nebo řízení bez potřebných dokladů.
„U závažných pochybení se nebojíme použít veškerých zákonných oprávnění, tedy i krajní prostředky, jako je odebrání registračních značek, zabránění v další jízdě technickými prostředky nebo odstavení vozidla až na dobu 48 hodin,“ sdělil Bergman. INSID v červenci uložila celkem 281 pokut v objemu 487 tisíc korun a 148 kaucí v objemu 4 120 500 korun.
Ve své činnosti INSID pokračuje i v srpnu. Hned pátý den tohoto měsíce inspektoři zastavili na dálnici D1 dvě nadměrné soupravy chorvatského provozovatele, přičemž ani jedno z vozidel nemělo povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v tuzemsku. Oba řidiči na místě obdrželi pokuty ve výši patnáct tisíc korun a provozovatel obdržel kauce v souhrnné výši 430 tisíc.
Pokuta až dvě stě tisíc hrozí i řidiči nákladního auta, který v polovině července na Karlovarsku odmítl kontrolu ze strany INSID. „Řidič tvrdil, že nejsme státní orgán a že nás nehodlá respektovat. Kontrolu výslovně odmítl a odjel,“ popsal inspektor, jenž kontrolu prováděl. Inspektoři poté zavolali policejní hlídku, která nákladní auto zastavila zhruba za tři minuty. Ptáčková Melicharová tehdy znovu všechny řidiče upozorňovala, že hlídky INSID mají pravomoci k provádění kontrol.
S kontrolami pomáhají technologie
Inspektoři, které lze rozeznat na základě služebního stejnokroje s reflexními prvky, disponují inspekčními mobilními dodávkami vybavenými moderní technikou a majáky. Ta jsou podle INSID v podstatě plnohodnotnými mobilními kancelářemi vybavenými moderní technikou, což umožňuje provádět kontroly rychle a efektivně, aniž by docházelo ke zbytečnému zdržování dopravy.
Jednou z těchto technologií je systém DSRC (technologie vyhrazené komunikace krátkého dosahu), jenž umožňuje na dálku načíst údaje ze „smart“ tachografu jedoucího vozidla, a to bez vědomí řidiče. V reálném čase tak inspektoři mohou odhalit kupříkladu jízdu bez vložené karty řidiče nebo odpojení baterie tachografu.
„V takových případech zastavujeme prakticky na jistotu. Tato technologie nám významně usnadňuje práci a nemusíme zdržovat v práci a jízdě řidiče, kteří pravidla dodržují,“ vysvětlil Bergman.
Speciální software navíc umožňuje získat data o práci řidiče až 56 dní zpětně. Díky tomu pak lze snadno zjistit, zda došlo k výjimečnému pochybení, nebo jestli k porušování pravidel dochází dlouhodobě.
„Zachytili jsme i řidiče, který v 54 dnech – z 56 sledovaných – porušil dobu řízení nebo odpočinku. Na místě dostal pokutu pět tisíc korun, dopravci hrozí ve správním řízení sankce až 350 tisíc korun,“ sdělil inspektor Michael Hurych, který případ zpracovával.
Součástí inspekčních vozů jsou rovněž mobilní váhy, jež umožňují vyhodnotit každou nápravu zvlášť. Díky tomu mohou inspektoři jednoduše zjistit, zda je vozidlo přetížené. Podle Bergmana má Česko v porovnání s okolními státy nejvyšší povolený limit nákladu kamionů, který činí 48 tun. „Přesto naši řidiči tento limit nerespektují,“ uvedl na začátku července.
Vozidla ovšem disponují i další technikou, jako je například kamerový systém, který zaznamenává celý průběh kontroly, a přispívá tak k bezpečnosti instruktorů. Na střeše aut jsou kromě toho flexibilní solární panely, které spolu s bateriovým úložištěm dokáží pokrýt celou osmihodinovou směnu inspektorů, během níž je jedna mobilní jednotka schopna provést kontrolu šesti až deseti vozidel.
Kromě inspekčních vozidel využívá INSID také „stíhací“ auta, která se rychle pohybují v běžném silničním provozu a slouží k vytipování vozidel pro kontrolu a jejich navedení ke kontrolnímu místu. Inspekce má k dispozici také dva vozy pro měření emisí a během podzimu by měla získat rovněž dvě „mobilní STK“ pro technickou a silniční kontrolu.
