Prosba o letouny L-159 ze strany Ukrajiny stále trvá, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů zmínil prezident Petr Pavel při návštěvě napadené země v polovině ledna. Vládní koalice ale podpořila stanovisko ministerstva obrany, podle kterého jsou stroje pro Česko nepostradatelné. Poslanec Jiří Mašek (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou uvedl, že letouny jsou pro českou armádu potřebné. Je proto přesvědčen, že je vláda Ukrajině nepošle. Poslanec Pavel Žáček (ODS) vidí v neposkytnutí bojových letounů politické důvody. Hosté probrali také současné směřování české zahraniční politiky nebo to, zda má na summitu NATO Česko zastoupit prezident, nebo premiér.
Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí
Kotas odmítá sjezd sudetských Němců v Brně, Macek zdůrazňuje dialog a pietu
Plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně rozděluje politickou scénu i veřejnost. Zatímco zastupitel Brna-střed Tomáš Kotas (SPD) označuje akci za necitlivou a nemorální vůči obětem nacistické okupace, David Macek z festivalu Meeting Brno v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou zdůraznil dialog, pietu a smíření s minulostí.
Hosté Událostí, komentářů probrali letouny L-159 i směřování zahraniční politiky
O dětské paliativní péči dříve nikdo moc nechtěl mluvit, říká Surovcová
Lea Surovcová, která je přes dvacet let součástí redaktorského týmu České televize, získala za svou práci několik ocenění a aktuálně uspěla v nové kategorii cen Trilobit, kde si odnesla cenu Adama Černého za mapování sociálních témat. Mimo jiné se zabývá dětskou paliativní péčí. „Když jsem tohle téma začala točit před deseti lety, nikdo o tom moc nechtěl mluvit,“ sdělila Surovcová v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Od té doby se podle ní situace změnila. Vážná témata zpracovává ráda, dává jí to dle jejích slov smysl. „Když mě ta rodina pustí dovnitř k sobě, tak se obohacujeme úplně všichni a ty rodiny navíc vnímají, že mohou pro tu péči dál něco udělat,“ popsala redaktorka své zkušenosti.
„Superúředník“ Fryč po dohodě s premiérem končí ve funkci
Nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč v sobotu končí ve funkci. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se minulý týden dohodl na ukončení své služby a vláda to odsouhlasila v pondělí. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Detaily k Fryčově odchodu premiér ani úřad vlády nezveřejnili. Nejvyšší státní tajemník odpovídá mimo jiné za povyšování státních zaměstnanců, koordinuje jejich vzdělávání a řeší případné spory.
Sexuální útok se zařadil mezi nejčastější mravnostní trestné činy
V roce 2025 policie řešila 328 případů trestného činu sexuální útok. Dělá to z něj čtvrtý nejčastější mravnostní trestný čin. Sexuální útok je součástí trestního zákoníku od ledna 2025. Jde o nesouhlasné sexuální aktivity, které jsou jiné než pohlavní styk, například osahávání. V minulosti spadaly takové skutky pod trestný čin znásilnění.
Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí
Česko je druhým největším odběratelem kratomu na světě. Rostlina pochází z jihovýchodní Asie, kde se její listy hlavně žvýkají. Do Evropy se dováží v podobě prášku. Ten v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách ovšem může být nebezpečný. Extrémně nebezpečná je pak kombinace s jinými látkami. Od loňska je kratom v tuzemsku zařazený mezi psychomodulační látky. Jeho držení a užívání není trestné, avšak prodej je přísně regulovaný. Koupit ho mohou jen dospělí a pouze v licencovaných obchodech. Třeba na Slovensku, v Polsku a dalších dvanácti zemích Evropy je ale jeho držení a nakládání s ním trestným činem. V Česku podle statistik policie vloni zemřelo třináct osob, u nichž byl kratom v krevním séru ve vysokých dávkách bezprostředně přítomen. Desítky dalších měly velmi vážné zdravotní potíže.
Na summit NATO bych vyslal Babiše kvůli jeho vztahům s USA, řekl Barták
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták (Motoristé) by na summit NATO vyslal místo prezidenta Petra Pavla předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho dobrým vztahům s USA. Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované Pavlovi nepovažuje za vydírání a podle něj prezident jejich zveřejněním porušil listovní tajemství. „Jak znám Petra Macinku, je to tvrdý vyjednávač, ale určitě to není člověk, který by chtěl někomu ubližovat,“ řekl. Tématem byl i státní rozpočet, přičemž schodek 310 miliard podle Bartáka odráží i stav ekonomiky. „Bohužel jsme netušili, v jakém stavu budeme rozpočet přebírat, a pořád se chceme dostat co nejníže, akorát v tuto chvíli nejde sestavit jinak,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Nevhodná kombinace léků může způsobit komplikace. Lidem poradí nová aplikace
Lidé berou stále víc léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají dva léky denně, na seniory až devět. U pěti a více léků se podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně objevují nežádoucí interakce v desíti až patnácti procentech případů, u patnácti a více až ve čtyřiceti procentech. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molecula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivou interakci.
