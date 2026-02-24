Novým ministrem životního prostředí se stal Igor Červený (Motoristé). Hosté Událostí, komentářů probrali priority ministerstva a zaměřili se zejména na financování národních parků. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Matěje Gregora (Motoristé) je státní rozpočet v dezolátním stavu, proto je potřeba šetřit na všech frontách. „Žádné škrty v rozpočtu národních parků nehrozí. Jen chceme využít jejich finanční rezervy do státního rozpočtu,“ vysvětluje Gregor. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se tohoto zásahu obává. Podle exministra by to parky krátkodobě bez finančních rezerv možná zvládly, ale problém dle něj je, že to vláda navrhuje i ve střednědobém horizontu. „Každý další rok navrhujete další snížení rozpočtu národních parků. To je vyhladovění. Je to reálné ohrožení fungování národních parků,“ varuje Hladík. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
V Británii vyšetřují bývalého ministra Mandelsona, který figuruje v kauze Epstein
včerapřed 2 hhodinami
VideoFinancování parků není ohroženo, říká Gregor. Hladík mluví o vyhladovění
Dálnici D2 u Břeclavi blokuje havarovaný kamion
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz se převrátil na bok a zablokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Provoz by měl být obnoven během úterního dopoledne, objízdná trasa vede přes Slovensko.
ŽivěNesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka
Vedení armády v úterý na pravidelném velitelském shromáždění v Praze vyhodnotí priority rozvoje a hlavní úkoly loňského roku. Zahajují ho náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci zúčastní poprvé. Naopak pro Řehku by mohlo jít o jeho poslední velitelské shromáždění na postu šéfa armády, skončit by měl v létě. Setkání se koná v den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině.
VideoSporům souvisejícím s majetkem Babiše na Slovensku se věnovali Reportéři ČT
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek oznámil, že kvůli svému střetu zájmů vložil holding Agrofert do svěřenského fondu. Významná část majetku, který spadá pod koncern SynBiol, nicméně zůstává v přímém vlastnictví předsedy vlády. Týká se to třeba slovenské společnosti Istrochem, které patří rozsáhlý areál v širším centru Bratislavy. V souvislosti s ním se už roky řeší velké znečištění. V půdě jsou tam totiž jedovaté chemické látky, které se ukládaly desítky let a dál se šíří. Vyčištění území má stát stovky milionů eur. Podle minulé slovenské vlády se na financování vyčištění měla významně podílet Babišova firma. Současný kabinet Roberta Fica (Smer) ovšem otočil a oznámil, že vše uhradí. Proti tomu však protestuje slovenská opozice. Bližším okolnostem situace se věnovala Jana Neumannová z pořadu Reportéři ČT.
Před 70 lety padla Stalinova modla. Pomohl k tomu ze záhrobí i Lenin
Takzvaná „Fronta na maso“ – monumentální Stalinův pomník na pražské Letné – stál na místě necelý rok, když se nad jeho existencí už začaly stahovat mraky. Před 70 lety totiž začal XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Tehdejší první tajemník Nikita Chruščov na něm poprvé veřejně odsoudil Stalinovy zločiny a vytváření jeho kultu osobnosti. Projev byl tajný, brzo se ale dostal do světa. A Stalinova sláva začala uvadat. Příslib společenského uvolnění ale Sověti následně rázně utnuli.
Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně
Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoReportéři ČT: Ústecký úředník porušil zákon, místo trestu přišly prémie
Aktivista a politik Lukáš Blažej (Piráti) chtěl zjistit, jaké odměny dostávají úředníci magistrátu v Ústí nad Labem. Na tuto informaci měl ze zákona nárok, jenže narazil na tuhý odpor – město mu ji několik let odmítalo sdělit. Pod rozhodnutími byl podepsaný tehdejší šéf právníků ústeckého magistrátu Miloš Studenovský, který odmítl respektovat pokyny nadřízeného úřadu. Spor trval osm let a nakonec se dostal až k soudu. Ten konstatoval porušení zákona a uvedl, že by vedení města u úředníka mělo vyvodit odpovědnost. Jenže magistrát úředníka nepotrestal, naopak ho povýšil a posílá mu rekordní prémie skoro milion korun ročně. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Ondřej Golis a Karel Vrána.
VideoJak Češi vnímají změnu klimatu, přibližuje Fenomén doby
Planeta se otepluje, a proto je potřeba snižovat emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, shodne se 99 procent vědců. Co si o tom myslí Češi a jak se to propisuje do politiky? Na to se zaměřil pondělní díl pořadu Fenomén doby s názvem Boj o klima. Redaktorka a spoluautorka reportáže Eva Koryntová považuje téma za aktuální i vzhledem k tomu, že resort životního prostředí vedou Motoristé, kteří svůj program staví na zpochybňování změny klimatu i toho, že za ni může lidská činnost.
