Premiér Petr Fiala (ODS) svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají podle něj týkat údajného podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou. Šéfové českých tajných služeb označili šířené informace za nepravdivé, pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům Česka. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje informace o kampani za vážné.
Fiala: Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň
„V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně výbor pro zpravodajskou činnost,“ sdělil Fiala.
Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu (BRS) pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky. „Přítomni byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb. Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu,“ upřesnil premiér.
Věřím našim tajným službám, říká Rakušan
Rakušan potvrdil, že se schůzky zúčastnil. „Dostali jsme informace, že skutečně skupina, která dlouhodobě vystupuje proti zájmům Česka, má zájem o jakousi diskreditační kampaň,“ řekl. Doplnil, že podle informací tuzemských tajných služeb se jedná o diskreditaci a lež. „Já věřím více informacím našich služeb, které byly jasné, než případné diskreditační kampani, která ještě ani není na světě,“ poznamenal ministr vnitra.
O celé záležitosti dostávají podle Fialy průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři.