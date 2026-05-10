„Domškoláků“ přibývá. Kvůli nespokojenosti se systémem či psychickým potížím


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes sedm a půl tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství (MŠMT) nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Za stoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol či psychické problémy dětí. I přes svou nejednotnou formu je tato možnost nenároková a děti i tak absolvují povinné přezkoušení.

„Naše děti se vzdělávají doma. Jsou momentálně ve čtvrté a třetí třídě. Nejmladší nastupuje do první třídy v září,“ říká maminka Dominika Čepil. Pro takzvané domškoláctví svých dětí se rodiče rozhodli z několika důvodů. Mimo jiné nejsou spokojeni s tím, jak a co se učí ve většině tradičních škol.

„Chceme, aby měly na své vzdělávání vlastní tempo a aby mohly čas věnovat věcem, které je baví a naplňují, a ne naopak věnovat čas předmětu, který je nepřitahuje, ale budou se ho muset učit, aby si vylepšily známku,“ vysvětluje Čepil. S dětmi hodně cestují, a tak je vzdělávají sami. Do budoucna uvažují o svobodné škole nebo komunitní skupině.

Rostoucí, ale stále marginální fenomén

Dětí v domácím vzdělávání je podle dat MŠMT v letošním školním roce už 7592. Například před deseti lety to bylo o více než pět tisíc méně. „Nutno zdůraznit, že roste také počet žáků na základních školách, přičemž na druhém stupni bylo povoleno individuální (domácí) vzdělávání od školního roku 2016/2017. Do té doby bylo možné pouze na prvním stupni,“ vysvětluje mluvčí MŠMT Ondřej Macura.

Podle pedagožky Stanislavy Kratochvílové, která založila projekt Učit nebo neučit a specializuje se na podporu rodin při volbě vlastní vzdělávací cesty, stojí za vývojem také vyšší informovanost. „Jistě může mít na počet domškoláků vliv i aktuální dění v průběhu času (například v letech 2020 až 2022 covidová situace). Spíše ale předpokládám, že možnost učit doma je stále relativně mladá a teprve se dostává do širšího povědomí,“ uvádí.

I přes rostoucí popularitu zůstává domácí vzdělávání v českém systému spíše doplňkovou variantou. Ze všech školáků tvoří domškoláci v letošním školním roce pouhých 0,76 procenta dětí školou povinných. Podle České školní inspekce (ČŠI) domácí vzdělávání nelze vnímat jako běžnou alternativu, ale jako specifický způsob plnění povinné školní docházky.

V praxi to znamená, že dítě je kmenovým žákem konkrétní školy, kam dochází pravidelně na přezkoušení, ale každodenní výuku zajišťují rodiče nebo jimi pověřená osoba. Právě na školy, které tyto žáky evidují, se inspekce při kontrolách zaměřuje. Podle mluvčí ČŠI Anny Brzybohaté úřad neshledává v této oblasti systémová pochybení. „Klíčovou roli hraje nastavení spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci a způsob průběžného ověřování výsledků vzdělávání žáků,“ poznamenává.

Duševní zdraví, nedostatečné kapacity či sport

Motivace rodin k odchodu z klasického školního systému se různí. Ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Brno Libor Mikulášek upozorňuje na stále častější důvod související s psychickým zdravím dětí. „V poslední době stoupá počet žádostí zejména z důvodů zdravotních, pramenících z psychického stavu dítěte – úzkosti, respektive obtíže psychiatrického rázu a tak dále,“ upozorňuje. 

Mezi další časté argumenty podle Mikuláška patří to, že rodiče pro svého potomka nenašli vhodnou školu podle svých představ. Zmiňuje také problémy v kolektivu, mimořádné sportovní vytížení nebo skutečnost, že zákonní zástupci dítěte tráví pracovně hodně času v zahraničí.

Kratochvílová zdůrazňuje, že domácí vzdělávání není univerzálním řešením pro každého. Samotná forma výuky navíc nemá jednotnou podobu. „Rodiny mají široké spektrum vzdělávacích přístupů od klasické přenesené školy domů přes alternativní projektové učení, komunitní skupiny, kde se děti učí společně, až po svobodné unschoolingové směry,“ vysvětluje.

Poslední slovo má ředitel

Zatímco dříve rodiny získávaly informace o vzdělávání hlavně při osobních setkáních, dnes podle pedagožky čerpají inspiraci především na internetu. „Vnímám ale, že domškolácké děti díky flexibilitě svých rodičů z této situace spíše profitují. Především to vidíme v dobré úrovni mediální gramotnosti i angličtiny, a přitom s těmito oblastmi stále v denní docházce zápasíme. Každá doba nám rodičům jednoduše přináší jiné výzvy a je na nás, zda je proměníme v benefity,“ dodává.

Podle Macury domácí vzdělávání není nárokové a jeho schválení podléhá určitým pravidlům. „Ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, může individuální vzdělávání povolit pouze v případě, pokud jsou dány skutečně závažné důvody, pro něž se individuální vzdělávání povoluje,“ zdůraznil.

Rodiče podle něj musí k žádosti doložit také stanovisko školského poradenského zařízení. I v průběhu domácí výuky zůstává škola garantem kvality, což potvrzuje povinné přezkoušení ze všech předmětů v každém pololetí.

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam," uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech" a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
VideoLandovský má hlídat závazky vůči NATO. Opozice mluví o trafice

Vláda má v pondělí rozhodnout o zřízení postu zmocněnce pro plnění závazků vůči Aliancii, kterým se má stát bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Ten říká, že může Česku pomoci zkušenostmi z NATO i z domácí obranné politiky. Opozice ale novou funkci označuje za zbytečnou trafiku a upozorňuje, že potřebné odborníky už má ministerstvo obrany i české zastoupení v Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá, že by šlo o „koryto“, Landovský má podle něj radit bez nároku na další plat.
Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Vláda připravuje návrh na zavedení celostátního referenda, k jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují – předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní.
VideoPolitické spektrum: SNK Evropští demokraté, Stačilo!, Národní demokracie

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 9. května přijali René Živný (SNK Evropští demokraté), Jana Turoňová (Stačilo!) a Jan Sedláček (Národní demokracie). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
VideoSpáleniště v Českém Švýcarsku projde přirozenou obnovou

Oheň přírodu u Rynartic zdevastoval, další stromy mohou ještě padat, přístup na spáleniště proto hlídají hasiči. Území v Českém Švýcarsku zasažené několikadenním požárem však projde přirozenou obnovou, bez zásahu člověka. Spálené jehličnany nahradí nejprve břízy, pod těmi pak začnou růst další druhy. Správci národního parku chtějí, aby se příroda zotavila sama, podobně jako po požárech v dřívějších letech.
