Čtveřice politiků se přela o přínosech a záporech členství v EU

Vondra v této souvislosti vyzdvihl možnost uplatnění českého zboží na evropských trzích i bezpečnostní sounáležitost v rámci EU. Zároveň dodal, že Evropská unie se za oněch dvacet let nezměnila vždy k lepšímu. Připomněl zvláště posledních pět let, kdy došlo k legislativní smršti a snaze „uregulovat Evropu k smrti.“

Existuje alternativa k členství Česka v EU?

Vondra kritizoval skutečnost, že stále více věcí se rozhoduje většinovým (ne tedy jednomyslným) rozhodováním států a když je Evropská komise hodně ideologicky zacílená, může prosadit mnoho věcí „ideologickou smrští.“

Kolaja odmítl Vondrovo tvrzení, že by Lisabonská smlouva spustila ideologickou smršť z posledních let. Je příznivcem toho, aby exekutiva Evropské komise měla výkonné pravomoci. Takzvaných delegovaných aktů by se však nemělo podle něj využívat nadbytečně.

Mach uvedl, že podporuje vystoupení Česka z EU. Jako alternativu tohoto členství vidí Evropské sdružení volného obchodu. Zmínil pozici Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska či Islandu, které nepotřebují Evropský parlament ani přebujelou Evropskou komisi.

Hlaváček se domnívá, že ke členství v Evropské unii nemáme lepší alternativu. Dodal však, že to neznamená, že Unie je ideální a není co měnit. Zároveň by se však bál měnit základní předpisy existence Evropské unie, protože by to mohlo být pro Česko nevýhodné.