Státu se v EU daří, povědomí lidí ale zůstává zkreslené, shodli se vlivní Češi v Bruselu

20 let od vstupu do EU (zdroj: ČT24)

Kdo se narodil v den vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004, dnes už pracuje nebo studuje vysokou školu, může dokonce mít i vlastní rodinu. A podobné je to s postavením Česka v Bruselu – dávno již není nováčkem a není ani outsiderem bez reálného vlivu. „Jsme v kategorii samozřejmého evropanství, jak jsme vnímáni zde,“ uvedl výkonný ředitel Evropské obranné agentury a někdejší ministr obrany Jiří Šedivý.

„Stalo se něco, co se potom už nikdy nestalo – polovina lidí z parlamentu odešla. Projev pana prezidenta Klause byl pro lidi z Evropského parlamentu, kteří tady pracují, naprosto neakceptovatelný. To byla velká chyba a škoda a na dlouhou dobu nám to uškodilo,“ podotkl Hodáč.

Soudce Passer použil v souvislosti s údajným bruselským diktátem odborný termín sdílená suverenita. „Některá část pravomocí je sdílena s ostatními. Což vychází z podstaty věci – jsme-li členy nějakého klubu a domlouváme se na společných pravidlech, tak v oblasti, kde se domlouváme, se nerozhodujeme autonomně. To na druhou stranu nemusí znamenat, že je to v náš neprospěch. Získáváme tím váhu, kterou bychom jako samostatný stát neměli,“ ozřejmil.

Pozastavila se nad termínem „bruselský diktát“, což je termín, který používá například opoziční SPD, která se vůči Unii vymezuje a netají se ambicí Česko z ní vyvést. Podle Hrdé je to s tím „diktátem“ spíš naopak. „Všechna důležitá rozhodnutí, která se v Bruselu učiní, dělají členské státy – buď v Radě, nebo v Evropském parlamentu. (…) Když mluvíme o bruselském diktátu, tak si musíme uvědomit, že Brusel je pod diktátem členských států. Evropská unie může dělat jenom to, na čem jsou členské státy schopny se dohodnout,“ podotkla.

Velvyslankyně Hrdá míní, že leckdo neví, jak vlastně Evropská unie funguje. „Je tragické, že po dvaceti letech se setkáváme s tím, že naši občané tomu pořádně nerozumí. Nechápou, co jsou bruselské instituce. Když se řekne Rada Evropské unie, tak nevědí, že to je místo, kde se setkávají členské státy a domlouvají se, vyjednávají své pozice, určují, co má Evropská unie dělat,“ poukázala.

Česko přitom není ve vyjednávání a prosazování svých cílů v Evropské unii neúspěšné, takříkajíc malé a slabé, shodli se všichni účastníci debaty České televize. „Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 jsme si vytvořili pozici, kdy máme jistý vliv, dovedeme ovlivňovat to, co se v Bruselu děje. Nesmíme si o sobě myslet, že jsme malí a slabí. Jsou menší státy – Slovensko – které mají velký vliv. A my také,“ zdůraznil Hodáč.

Soudí však, že je potřeba české společnosti více ozřejmit, co konkrétního členství v Evropské unii přináší. „Pokud člověk vyrábí housky na české straně vedle rakouských hranic a ráno je prodává v Rakousku, tak si musí uvědomit, že je to proto, že jsme členy Evropské unie. Když si to uvědomíme, tak to bude úplně jiné,“ očekává.

Myšlenka, že by vnímání pomohly změny, které by proces přijímání evropské legislativy zjednodušily, se ovšem českým reprezentantům v Bruselu nezdá příliš dobrá. „Co nejjednodušší procedura znamená, že se musí něco obětovat. (…) Zjednodušení procedury by směřovalo k opuštění jednomyslnosti a podobně. Je otázka, jestli o něco takového stojíme,“ varoval Passer.

Hrdá zdůraznila, že princip jednomyslnosti v Evropské unii většinou neznamená, že by některá země určité věci absolutně bojkotovala. „Říct ne je naprosto legitimní a transparentní. Ale daleko lepší je spolupracovat na vytváření pozice od prvopočátku, vysvětlovat jasně ostatním, kde máme problém, a pokusit se ovlivnit, jaký způsobem se řešení vyvíjí, aby nám ve chvíli, kdy se schvaluje, vyhovovalo,“ řekla.

Čerpání se daří

Důsledkem členství v Evropské unii nejsou ovšem jen otevřené hranice, přístup na společný trh a na druhé straně různá nařízení a požadavky, ale také peníze. Česko je stále v pozici čistého příjemce, takže z unijního rozpočtu dostává více, než do něj dává. V minulosti se ale ozývala kritika, že peníze, které má v EU k dispozici, ve skutečnosti nedokáže řádně využít a že fondy zůstávají nedočerpané.

Podle Šedivého se to dnes již neděje. „Situace se v posledních letech změnila oproti první fázi, kdy se Česká republika učila s fondy zacházet. Příspěvky jsou vysoké. (…) V dřívějších letech byl problém, že ne vždy šly investice do vyšší přidané hodnoty – do vědy, výzkumu, dopravní infrastruktury. Jsou to příklady evropských investic, které se pročachrovaly na golfových hřištích, přitom to měla být podpora turismu,“ upozornil.

Hrdá upozornila, že v současnosti je Česko na prvním místě v čerpání z kohezních fondů a podobné je to i u dalších výhod. „Je zapotřebí říct, že jsme se něco naučili,“ poznamenala. Podle Zelenky je ale ještě co zlepšovat. Míní, že by se například mohlo zvýšit čerpání peněz z fondů přímo řízených Evropskou unií.

Rozpadne se EU? Nejde jen o obchod, ale také o mír

Evropská unie má za sebou desítky let rozšiřování, zároveň ale uplynuly letos tři roky od prvního vystoupení členského státu. Když si Britové odchod své země odhlasovali, začaly se šířit dohady, že by mohly záhy následovat další země. To se sice nestalo a státy jako Itálie nebo Nizozemsko zůstávají v Unii i po volebních vítězstvích politických stran, které se v minulosti profilovaly jako antiunijní, ale podle soudce Passera brexit naznačil, že rozpad EU by mohl být docela snadný. „Ukazuje, že struktura se může cíleným způsobem rozklížit velmi snadno,“ konstatoval.