Pro Česko neexistuje varianta k EU, shodl se Rakušan s expremiéry Špidlou a Topolánkem

Události, komentáře: Ministr vnitra Vít Rakušan a bývalí premiéři Mirek Topolánek a Vladimír Špidla k výročí 20 let od vstupu Česka do EU (zdroj: ČT24)

Podle prvního českého premiéra, který se za českého předsednictví postavil do čela Unie, Mirka Topolánka, vstup do EU vnesl Česko do „správného civilizačního okruhu“, čehož země využila, stejně jako do jisté míry i společného ekonomického prostoru. S postupem času ovšem Česko začalo být v Evropské unii na straně „troublemakerů“, míní. „Protože jsme si představovali tu Unii jinou, ale ona je reálná taková, jaká je,“ poznamenal.

Česko jako „země z Východu“

Topolánek poznamenal, že Česko vyhlíželo vysněný svět na Západě. „Pak jsme se tam najednou dostali a on byl jiný, s tím jsme se trochu nedokázali vyrovnat,“ míní. Evropa se podle něj zase nedokázala vyrovnat s pádem železné opony. „A z té výhody, kterou měla nepochybně v tom, že tady byl daleko ekonomicky slabší a nevýkonný sovětský blok. To znamená, vzájemně jsme se nechápali docela dlouho a ještě dnes sem tam narazím na někoho docela významného v Evropě, kdo nás pořád bere trochu jako tu východní Evropu s určitým despektem,“ řekl. Chybu vidí na straně bývalých i současných politiků, že nejsou sebevědomější.

Zkušenosti s předsednictvím má i nynější vláda v čele s Petrem Fialou (ODS). Rakušan reagoval, že poslední české předsednictví sebevědomé bylo. „Bylo to sebevědomé vystupování v Evropské unii a stali jsme se právě těmi státy, které už nejsou někde na okraji a brblají z pozice těch, kteří všechno torpédují, nepřicházejí s řešeními. My jsme se teď ve všech těch segmentech dostali do skupin států, které opravdu řeší,“ zdůraznil. Česko má podle něj po předsednictví dobré renomé a sebevědomí země se posunulo.