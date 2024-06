Chceme dál jednat, protesty ale nevylučujeme, řekli zemědělci po schůzce s ministry

Původně čeští zemědělci na úterý plánovali protesty v Praze, nakonec je ale zrušili a dali přednost jednání. Naopak v Bruselu proti nízkým výdělkům, byrokracii či rostoucím nákladům demonstrují farmáři z Nizozemska, Belgie nebo Polska.

Zelená nafta má pomoct s cashflow

Nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu, takzvanou podporu zelené nafty, by čeští farmáři místo jednou ročně mohli mít od příštího roku dvakrát ročně.

Roční částka vyplácená na podporu takzvané zelené nafty zůstane podle Stanjury stejná. Doplnil, že v současné době tento nástroj využívá asi jedenáct tisíc zemědělců. „Mohli bychom rozdělit zdaňovací období na dvě poloviny, to znamená první a druhé pololetí. Ti, kteří mají podporu do 50 tisíc korun, by to skutečně měli jednou za rok, tam ta úspora není tak významná. U ostatních by to bylo na dobrovolné bázi,“ řekl Stanjura. Změna by podle něj mohla zemědělcům pomoci s cashflow.

U pojištění citlivých zemědělských komodit, jako jsou ovoce, zelenina či chmel, bude chtít Výborný navýšit podporu tak, aby se co nejvíce blížila 65 procentům dlužné částky. U ostatních komodit pak bude cílit až na 50 procent. V případě obou skupin se současná úroveň pomoci pohybuje kolem 30 až 40 procent, řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Více podpořit Výborný přislíbil také investiční úvěry přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.

Zemědělci ocenili posun v jednání, protesty nevylučují

Zástupci nevládních organizací vnímají posun v jednání, v některých oblastech ale měli podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy větší očekávání. „Kde nemáme úplně shodu, je záloha na přímé platby, očekáváme, že to bude vyplaceno ve stejných objemech jako v minulých letech a zatím nemáme jistotu, že to tak bude,“ řekl. Doplnil, že vítá například zavedení vyplácení podpory zelené nafty dvakrát ročně.

Zemědělci by měli výsledky jednání obdržet v písemné podobě a závěry projednají se svými členy, řekl prezident Agrární komory Jan Doležal. „Pokud to vyhodnotíme jako nedostatečné, tak se můžeme vrátit k nějakým protestům, nevylučujeme protesty, ale chceme v tuto chvíli hlavně posunout řešení trochu dále, abychom byli schopni stabilizovat ten sektor,“ dodal Doležal.