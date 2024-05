Česko euro zavést nemusí, pokud nebude chtít, řekla Jourová pro ČT

Česko v příštích mnoha letech ani desetiletích zavést euro nemusí – pokud samo nebude chtít, řekla České televizi místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. A to i přesto, že se k přijetí společné měny před 20 lety při vstupu do EU formálně zavázalo. Závazek je totiž podle Jourové nevymahatelný. K brzkému zavedení eura znovu vyzval minulý týden prezident Petr Pavel. Argumentuje třeba faktem, že země, které společnou evropskou měnu přijaly, jsou s ní spokojené.

„To, že odevzdáme měnovou politiku z České národní banky do evropské centrální banky, to žádnou prosperitu ani posun do první ligy nepřinese. Do první ligy se dostaneme pouze tehdy, když bude naše ekonomika nadprůměrně růst, když budeme mít zdravé veřejné finance,“ prohlásil místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS.

Prezident Petr Pavel při oslavách 20 let vstupu do Evropské unie letos už podruhé výrazně vyzval k brzkému zavedení eura. „Chceme-li hrát onu pomyslnou první ligu, logicky se nabízí například přijetí eura. Zkušenost zemí, které jím už platí, potvrzuje, že nespokojení jsou pouze ti, kteří ho nemají,“ řekl.

Politická reprezentace k ERM

Teoreticky by tak mohla vláda podat přihlášku do ERM II už v příštím roce. To ale většina koaličních stran udělat nechce. „Je důležité, abychom v tom mechanismu ERM II jako země nebyli dlouho, protože to dlouhé období nemusí být výhodné pro ekonomiku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Nemyslím si, že taková věc by se měla rozhodovat v posledním předvolebním roce, pokud by na tom nebyla široká politická a společenská shoda, a ta v tuto chvíli není,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Hnutí STAN přesto hodlá navrhnout, aby vláda příští rok i bez předchozí dohody o vstupu do ERM II hlasovala. „Jak to dopadne ve vládě, to vám v tuto chvíli říct neumím. Uvědomme si, že to už bude velmi těsně před parlamentními volbami,“ přiblížil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Pokud by o přijetí eura hlasovala současná sněmovna, návrh by neprošel. Kromě dominantní části ODS nepodporují zavedení společné evropské měny ani obě opoziční hnutí – ANO a SPD.

„Když pominu fakt, že národní měna je symbol státnosti, tak je i spousta praktických důvodů, proč si tu měnu zachovat,“ míní Jan Hrnčíř (SPD), místopředseda sněmovního rozpočtového výboru.

„Podívejte se na to, co se stalo v Chorvatsku. Jaké to vyvolalo inflační tlaky, jak rostly ceny,“ upozornila Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu ANO.