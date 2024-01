Cenovky v supermarketech jsou nižší, než byly, tvrdí obchodníci. Mnozí zákazníci si nevšimli

Obavy, že potraviny se začátkem roku 2024 zdraží, se vesměs nenaplnily. I když řada zákazníků nic nepostřehla, velké řetězce ujišťují, že zohlednily změny v sazbách daně z přidané hodnoty – u většiny potravin se daň snížila z 15 na 12 procent. U dětské výživy sice stoupla z 10 na 12 procent, ale někteří prodejci tvrdí, že jejich ceny nechali v původní výši. Projevil se naopak růst DPH u nealkoholických nápojů. Podle ministra zemědělství ale nelze z toho, co je vidět v obchodech v první pracovní den roku, možné vyvozovat definitivní závěry. Že by se mohla situace změnit, naznačil v Událostech, komentářích i předseda obchodnické asociace Pavel Březina.

Česko má za sebou rozsáhlé změny v sazbách DPH. Systém se zjednodušil ze tří na dvě sazby, základní 21 procent a sníženou 12 procent – plus nulovou sazbu na knihy. V některých případech je zřejmé, že kvůli tomu zboží nebo hlavně služby zdraží. Z dosavadní snížené patnáctiprocentní se do základní sazby přesunuly služby kadeřníků, opravářů nebo uklízečů. U základních potravin dávalo ale snížení DPH z 15 na 12 procent naději na mírné zlevnění.

Na druhou stranu ale není ani výrazně levněji, i když se někteří obchodníci snaží na změny cen upozornit. Fakticky jsou to ale spíše zlomky procenta, pokud vůbec. Zákazníci si buď nevšimli ničeho, nebo jen nepatrných změn. Zato postřehli, že se na cenách projevil přesun nealkoholických nápojů do základní sazby, což znamená růst o šest procentních bodů.

Ceníky se mohou změnit, tvrdí předseda obchodnické asociace

I když ministr míní, že „není žádný důvod k tomu, aby se to otočilo“, předseda Asociace českého tradičního obchodu a předseda skupiny COOP Pavel Březina naznačil, že by se důvody brzy najít mohly. „Od 1. 1. se spousta firem podívá, jak hospodařily minulý rok, jaké dělaly investice do výroby, jaké jsou očekávané vyšší náklady a zkalkulují si plán cen zboží, aby dokázaly fungovat udržitelně i v dalším období. To musí promítnout do ceníků,“ řekl.

Březina míní, že obchody vyhověly všeobecnému očekávání, že díky změně sazeb DPH některé potraviny zlevní. Dřívější tvrzení, že by mohly potraviny naopak zdražit, dal do souvislosti s tím, co obchodníkům avizovali jejich dodavatelé. „Vzhledem k tomu, co se potom odehrálo, byl vytvořen tlak ze strany obchodníků, že se nemá zdražovat. I pan ministr zemědělství řekl, že nevidí důvody, proč se má zdražovat. Dohromady to vytvořilo takový tlak, že co jsme zaznamenali na pultech prodejen, bylo promítnutí snížení DPH do cen potravin,“ řekl.