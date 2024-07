Část poslanců chce i bez dohody v koalici navrhnout zdanění tichého vína

Proti jsou v koalici například lidovci, zdanění tichého vína naopak dlouhodobě podporuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle informací ČT by takový návrh mohli podpořit poslanci napříč stranami, řada z nich by ale nejdříve raději našla koaliční dohodu. „Každý poslanec a strana má ve sněmovně právo podat svůj legislativní návrh, takže nic překvapivého,“ uvedl Stanjura. Na otázku, zda by takový návrh podpořil, uvedl, že by se museli poradit v rámci klubu. „Ještě to nevzniklo, takže v této chvíli nedokážu říct.“

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že bude návrh chápat jako gesto, které podle něj nebude mít šanci, aby došlo do finále. Zavedení spotřební daně by vinaře podle jejich zástupců zatížilo nejen samotnou daní, ale také administrativou. „Ta anabáze už trvá přes rok, takže už je to nesmírně únavné a nás to hlavně paralyzuje a paralyzuje to hlavně i ten obor. Byli bychom byli rádi, aby to došlo k rozřešení,“ podotkl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

ANO: Bavme se o tom na evropské úrovni

Potřebné hlasy ale část koalice, která chce zdanit tiché víno, nenajde ani u opozice. „Bavme se o tom na evropské úrovni, ale pro všechny stejně, není možné vyjmout Českou republiku a zavést tuto daň, když všechny ostatní země tuto daň nemají,“ míní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Víno je jako každý jiný alkoholický nápoj prostě alkoholický nápoj a výjimka, která se týká tichého vína, ve své podstatě nejvíce nahrává dovozcům v České republice, protože víno převážně dovážíme,“ podotýká také předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Pokud by se měla spotřební daň na tiché víno zavést, pak podle dřívějších vyjádření koaličních politiků od nového roku.