Okamurův výrok o policejním prezidentovi byl nebezpečný, řekl Rakušan

Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje úterní výrok předsedy SPD Tomia Okamury, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, za nebezpečný. Pro STAN je podle něj nepřijatelné, aby se kdokoli z SPD stal ministrem vnitra. Jako bezpečnostní riziko vnímá i případné obsazení jakéhokoli silového bezpečnostního resortu někým z tohoto hnutí.
„Já opravdu vidím v tom, co teď SPD říká, obrovské riziko,“ prohlásil ministr. Podle něj výroky uráží práci policie a ukazují, že pro hnutí neexistuje hodnota nezávislosti policie.
Rakušan stejně jako již v úterý Vondrášek připomněl, že kompetenci k zahájení trestního stíhání má příslušný policejní orgán a dozorový státní zástupce, ne policejní prezident. Okamura podle něj absolutně nechápe, jak policie pracuje a jak se vede trestní řízení. K úsilí o odvolání policejního prezidenta ho vedou čistě osobní motivy – msta za zahájení stíhání vůči němu, uvedl šéf STAN.
„Pana Okamuru policie nevyšetřuje proto, že by s ním měla osobní problém nebo že si to přeje ministr či policejní prezident. Dělá to proto, že policie plní svojí zákonnou povinnost,“ prohlásil Rakušan.
Sám Okamura záměr odvolat Vondráška zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Nelze stíhat za názory a hrozit za ně vězením, uvedl. Za nevhodné a nepatřičné následně označil Okamurovo vyjádření předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ve středu ale odmítl komentovat jakékoli další podrobnosti i spekulace, že by SPD místo vnitra měla svým odborníkem ve vládě obsadit ministerstvo obrany.
Okamura a SPD čelí stíhání kvůli plakátu, na kterém byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj‘ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.