Armáda pořídila čtyřicítku cisteren pro ochranu svých objektů

Armáda přezbrojuje a s ní i vojenští hasiči. Za zhruba půl miliardy korun pořídili celkem 37 cisteren, většinu v klasické červené barvě, ale čtyři jsou rovněž v armádní zelené. Chrání s nimi armádní základny, muniční sklady a výcvikové prostory. Stejně jako ostatní civilní stroje vozí vodu, hadice a vyprošťovací zařízení. Část vozidel má ale navíc například protichemické sady nebo zdravotnické vybavení. A specialitou všech jsou ve střeše zabudované termokamery. Hasiči u armády dostali také nové obleky, béžové, aby víc odrážely teplo, a se speciálními úpravami. Modernizací této části armády se zabývala Zóna ČT24.
Pořad Zóna ČT24 rozebral také vývoj kolem íránského jaderného programu a postup amerického Úřadu pro imigraci a cla, který je znám pod zkratkou ICE. Zaznamenal rovněž skutečnost, že zejména v Ústeckém kraji přibývá rizikových výjezdů, kdy dochází k útokům na záchranáře a na policisty. V některých případech si záchranáři nesou následky napadení řadu měsíců a dokonce i let. Pořad se věnoval též tomu, že polské úřady zadržely zaměstnance ministerstva obrany pro podezření ze špionáže, podle místních médií pro běloruskou rozvědku. Rozebral i dění na Ukrajině: situaci v energetickém sektoru a mírová jednání v Abú Dhabí.