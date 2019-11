Do Olomouce byl převezen originál keramické sošky Věstonické venuše

Pod dohledem ozbrojené policejní eskorty se dnes přesunul z Brna do Olomouce originál nejstarší keramické sošky na světě – Věstonické venuše. Na veřejnosti bude vystavena po pěti letech, k vidění bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. O zapůjčení cenného artefaktu starého téměř 30 000 let jednalo muzeum tři roky. Soška byla umístěna v bezpečnostní schránce s neprůstřelnými skly a bude po dobu výstavy neustále střežena. Věstonická venuše bude společně se vzácnými exponáty z archeologických sbírek muzea v Olomouci k vidění od 27. listopadu do 8. prosince.