V části pražského metra C pokračuje výluka kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Od minulé soboty nejezdí vozy mezi stanicemi Chodov a Muzeum, o nadcházejícím víkendu bude výluka prodloužena až na Nádraží Holešovice. V době, kdy bude metro mimo provoz, mohou cestující využít náhradní autobusovou dopravu s označením XC. Současně jsou prodlouženy nebo posíleny některé pravidelné autobusové linky.
Výluka metra C se o víkendu prodlouží až do Holešovic
Modernizace a výměna staničních a traťových zabezpečovacích zařízení metra je podle dopravního podniku nutná pro plánované nasazení automatických vlaků.
Náhradní autobusy XC kopírují trasu metra C a o víkendu budou jezdit až na Nádraží Holešovice.
Autobusové linky 189, 196 a 215 podnik kvůli výluce metra prodloužil ze zastávky Kačerov přes Budějovickou, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad a I. P. Pavlova a Muzeum, Hlavní nádraží, Florenc a Vltavská do zastávky Nádraží Holešovice.
Linky 106, 113 a 157 budou ve směru od Nemocnice Krč vedeny přes zastávky Kačerov, Budějovická, Brumlovka a Pod Dálnicí do zastávky Kačerov. V oblasti Jižního Města jsou posíleny i autobusy 125, 213 a 177, plyne z informací dopravního podniku.
Zavedená bude tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – Vozovna Kobylisy. Linka číslo 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.
Modernizace zabezpečovacího zařízení není jediným důvodem, kvůli kterému podnik v posledních letech dočasně zastavuje provoz na lince C. Za výlukami je i před lety zahájená výměna pražců nebo oprava stanice Florenc. Právě kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc nejelo metro C při předchozí výluce, která byla o posledním červencovém víkendu mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská.
Ve vozech a na zastávkách cestující narazí na informační letáky. Výluku oznamuje také hlášení ve stanicích metra a ve vozech. Dopravní podnik nasadil informátory v reflexních vestách. Upozornění na omezení provozu si cestující přečtou i v deníku Metro.