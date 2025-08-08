Vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína získal unikátní zakázku – výrobu sto třiceti obrněných kabin k nákladním autům pro německý zbrojařský průmysl. V oblasti svařování pancéřových konstrukcí patří ke špičce. V minulosti se tam svařovaly například obrněné vozy Pandur.
VOP CZ svaří pancéřované kabiny pro německou armádu
V následujících měsících bude jedna z hlavních činností podniku VOP CZ svařování speciálních spojů. Kvůli velké zakázce pro německého partnera, jejíž cenu ani jedna ze stran nezveřejnila, už připravuje výrobní halu. „Mění se současné montážní a servisní pracoviště na nová pracoviště, která budou zaměřena na svařování kabin,“ řekl technický ředitel VOP CZ Lukáš Drábek.
Pancéřové kabiny GTF3 jsou součástí nákladních vozidel, která používá například německý Bundeswehr. Aby je mohli vyrábět, školí se momentálně svářeči ze státního podniku přímo v Německu. Certifikaci musí získat i samotný podnik.
„Musíme vytvořit vzorky s určenými typy svárových spojů a takzvané svařovací nebo výbuchové boxy. Jsou to takové kostky, do kterých se následně vloží výbušnina a řízeně se odpálí. Ve svárových spojích musí vydržet,“ popsal Drábek.
Ještě před zahájením sériové výroby musí podnik zhotovit zkušební kabinu, která se následně zašle do Německa na střelecké zkoušky. „Určitě nám to otvírá obrovské možnosti na další svařování různé vojenské techniky,“ řekl mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský. Prototyp kabiny by měl být vyrobený na podzim. První sériové kusy potom německý zákazník dostane na přelomu roku.
VOP CZ se zvedá z problémů
V roce 2022 skončilo hospodaření podniku po letech čistým ziskem, který činil 468 tisíc korun. Rok před tím byla firma ve ztrátě 59,3 milionu korun. Ministerstvo obrany v říjnu 2023 zahájilo v podniku kontrolu.
Zaměstnanci a odbory VOP CZ tenkrát poslali ministryni Janě Černochové (ODS) stížnost na ředitele Marka Špoka a žádost o jeho odvolání. Byli nespokojeni se způsobem řízení, poslední kapkou byl pokus managementu zachránit špatný ekonomický výsledek škrtáním platů zaměstnanců.
V prosinci 2023 Černochová ředitele odvolala. Jako důvod uvedla dlouhodobé neutěšené výsledky strategického státního podniku i problémy v jeho vnitřní firemní komunikaci. Řízením podniku byl pověřen Martin Štural. Od září 2024 stojí v čele podniku Vlastimil Navrátil. Státní podnik v roce 2024 navýšil podíl vojenské výroby pro Armádu ČR i soukromé subjekty.
V dubnu letošního roku podnik zahájil přípravy na montáž pásových obrněnců CV90. Těch má česká armáda, za víc než šedesát miliard korun, získat celkem 246. První nové BVP sestavené v Šenově by mělo vyjet během třetího čtvrtletí roku 2026. I za tímto účelem musí podnik přizpůsobit vybrané prostory hal v Šenově. Podnik pokračuje i ve svém civilním programu, kde nabízí své zkušenosti a znalosti zejména z oblasti svařování.
Vojenský opravárenský podnik VOP CZ je státní podnik založený roku 1946. Jeho primární funkcí je zajišťovat strategické výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Zaměřuje se na oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. Zaměstnává okolo šesti set zaměstnanců. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, jeho další část je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.
zdroj: VOP CZ