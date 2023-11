Suchý zápal plic se po Číně šíří i v Evropě. Případů přibývá ve Francii i Nizozemí

Ve Francii byl v posledních dnech zaznamenán nárůst plicních infekcí způsobených bakterií Mycoplasma pneumoniae. Jak informovala rozhlasová stanice Europe 1, případy se týkají především dětí ve věku do 15 let. V této věkové skupině byl minulý týden zaznamenán 36procentní nárůst lékařských konzultací kvůli tomuto typu infekce. Podobný trend epidemiologové v zemi nepozorovali už zhruba deset let.

A podobný trend byl zaznamenám také v sousedních zemích. Podle výzkumu Nizozemského institutu pro výzkum zdravotnických služeb (NIVEL), který se nachází v Utrechtu, mělo minulý týden 80 ze 100 tisíc dětí ve věku od 5 do 14 let zápal plic. Také to je trend, který tato země nezažila dlouhá desetiletí.

🚨New all time record for pneumonia among children 5-14 in Netherlands🇳🇱



Čína se potýká s vlnou hospitalizací

Tento nárůst počtu případů navazuje na situaci z Číny minulý týden, kdy nárůst počtu respiračních onemocnění a zápalů plic mezi dětmi a dospívajícími v Pekingu a severní provincii Liao-ning upoutal pozornost Světové zdravotnické organizace (WHO), která si od čínských úřadů vyžádala další informace.

Čínská národní zdravotní komise tvrdí, že zvýšené množství hospitalizací způsobila chřipka a několik dalších známých patogenů. Podle dostupných informací je přinejmenším za část případů zaznamenaných v Číně zodpovědná také Mycoplasma pneumoniae, žádný nový neznámý virus ani bakterii testy neodhalily.