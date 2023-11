Šíření zápalu plic mezi dětmi na severu Číny není nic neobvyklého, uklidňuje WHO

Světová zdravotnická organizace proto hned o den později oslovila Čínu s žádostí o poskytnutí informací. Využila na to mechanismus Mezinárodních zdravotních předpisů, díky kterému může obdržet nejen epidemiologické a klinické informace, ale také laboratorní výsledky z těchto hlášených shluků u dětí. WHO oznámila, že je také v kontaktu s lékaři a vědci prostřednictvím stávajících technických partnerství a sítí v Číně.

Podle WHO se tento nárůst počtu nakažených objevil dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Ale u žádné nemoci to není neočekávané vzhledem ke zrušení omezení, která omezovala v Číně šíření covidu. Velmi podobné vlny respiračních nemocí se objevily po skončení lockdownů a dalších opatření i v jiných zemích – včetně České republiky.

Důležité je, že čínské zdravotnické orgány nezaznamenaly žádné změny v závažnosti a projevech onemocnění. Čínské úřady WHO informovaly, že nezjistily žádné neobvyklé nebo nové patogeny ani neobvyklé klinické projevy, a to ani v Pekingu a Liao-ningu. Jediné, co sledují, je pouze výše zmíněný obecný nárůst respiračních onemocnění způsobených více známými patogeny. Dále uvedly, že nárůst respiračních onemocnění nevedl k tomu, že by počet pacientů překročil kapacitu nemocnic.

WHO bude situaci i nadále sledovat a komunikovat s čínskými úřady a experty.