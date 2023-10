Podzimní vlna covidu je slabá. V nemocnicích je pětkrát méně lidí než loni touto dobou

Kraken, kentaur, kerberos

Nový koronavirus SARS-CoV-2 přes menší počet nakažených i úmrtí nikam nezmizel. Stále se mění a vyvíjí – a stále více se sbližuje se svým hostitelem, člověkem. To se projevuje i v tom, že nepřibývá moc nebezpečných variant. Světová zdravotnická organizace (WHO) například letos nevyhlásila zatím žádnou novou variantu tohoto viru za znepokojivou, naposledy do této kategorie zařadila vloni v srpnu variantu XBB.

Jako hodné sledování v současné době označuje WHO jenom tři varianty – uvádíme je jak pod odborným názvem, tak i pod jejich „mediálními“ přezdívkami: BB.1.5 (kraken), XBB.1.16 (arkturus)a EG.5 (eris). V Evropě jsou přitom v současné době rozšířené hlavně podtypy omikronu XBB.1.5, XBB 2.3 a EG.5.1.X – všechny jsou dalšími stupni vývoje výše zmíněných variant.

Podle Heleny Jiřincové ze Státního zdravotního ústavu je u nás k dispozici jen málo vzorků k testování, takže výsledky toho, které varianty u nás převažují, nejsou samy o sobě příliš spolehlivé. „Jsou to jednotky vzorků, takže se nedá mluvit o nějaké jasné dominanci konkrétní varianty,“ říká Jiřincová.

Aktuálně sledované varianty WHO/ECDC: